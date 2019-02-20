«Паркрайт» на вооружении ГАИ. Как работает система регистрации нарушений правил парковки

Новости Беларуси. Кардинальный способ решения проблемы неправильной парковки: автоматический комплекс фиксации «Паркрайт» уже год на вооружении сотрудников ГАИ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Кардинальный способ решения проблемы неправильной парковки: автоматический комплекс фиксации «Паркрайт» уже год на вооружении сотрудников ГАИ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
С его помощью выявлено почти 7000 нарушений.
Подробнее о том, как работает система, смотрите в видеоматериале.