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«Паркрайт» на вооружении ГАИ. Как работает система регистрации нарушений правил парковки

20 февраля 2019 17:27
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Новости Беларуси. Кардинальный способ решения проблемы неправильной парковки: автоматический комплекс фиксации «Паркрайт» уже год на вооружении сотрудников ГАИ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Паркрайт» на вооружении ГАИ. Как работает система регистрации нарушений правил парковки-1

С его помощью выявлено почти 7000 нарушений.

Подробнее о том, как работает система, смотрите в видеоматериале.

«Паркрайт» на вооружении ГАИ. Как работает система регистрации нарушений правил парковки-4

«Паркрайт» на вооружении ГАИ. Как работает система регистрации нарушений правил парковки-6

«Паркрайт» на вооружении ГАИ. Как работает система регистрации нарушений правил парковки-8

«Паркрайт» на вооружении ГАИ. Как работает система регистрации нарушений правил парковки-10

# Паркинг # общество # Фотофакт

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