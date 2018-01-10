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Парковка на улице Воронянского станет платной с конца января

10 января 2018 20:35
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Новости Беларуси. Оставить автомобиль на участке от Чкалова до Авакяна теперь будет стоить 1 рубль в час, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это первая платная парковка в столице на проезжей части.

Парковка на улице Воронянского станет платной с конца января-1

Здесь же отработают новую систему контроля. Следить за оплатой будут камеры видеонаблюдения, установленные над дорогой и на въездах во дворы.  Система будет высчитывать время нахождения авто на парковке. Исходя из этого будет формироваться плата. Предполагается, что это поможет разгрузить  улицу от скопления машин.

Парковка на улице Воронянского станет платной с конца января-4

Олег Лещинский, директор ГУ «Парковки столицы»:
Основная масса наших автовладельцев и автолюбителей все-таки относятся ответственно к этому делу. И люди понимают и видят, когда есть результат какой-то работы. Они могут на час-два оставить свое транспортное средство, и всегда будет найдено какое-то место.

Данная мера не касается жителей прилегающих дворов, они смогут по-прежнему парковаться бесплатно. Сейчас составляются списки доступа. Ну а взимать плату начнут с конца января. Всего до конца года количество платных парковок в Минске планируют увеличить с 39 до 70.

# общество # Фотофакт # Паркинг # Олег Лещинский

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