Как выглядят новые талоны «Минсктранса» с дополнительной защитой от подделок
Новости Беларуси. Столичные транспортники выпускают талоны с новым дизайном и защитой от подделок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Внешне от предыдущих они почти не отличаются. Из нововведений лишь горизонтальное расположение надписей и наличие дополнительного поля для отметки компостера. В талоны также добавлены две степени защиты.
Юрий Давидович, начальник контрольно-ревизорской службы «Минсктранс»:
Талончики бывшего образца не позволяли в должной степени пассажиру отследить, пробивался талон или нет. Эти проблемы существовали: многие, действительно не видя, пробит он или нет, пытались второй раз оплатить проезд. При встрече с контролерами возникало очень много вопросов.
Новые талоны уже можно купить, однако в полной мере они появятся в продаже в феврале. Цены останутся прежними: 60 копеек и 65 при покупке у водителя. Параллельно с новыми будут действовать и билеты старого образца.