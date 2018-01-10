Как выглядят новые талоны «Минсктранса» с дополнительной защитой от подделок

Новости Беларуси. Столичные транспортники выпускают талоны с новым дизайном и защитой от подделок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Внешне от предыдущих они почти не отличаются. Из нововведений лишь горизонтальное расположение надписей и наличие дополнительного поля для отметки компостера. В талоны также добавлены две степени защиты.

Юрий Давидович, начальник контрольно-ревизорской службы «Минсктранс»:

Талончики бывшего образца не позволяли в должной степени пассажиру отследить, пробивался талон или нет. Эти проблемы существовали: многие, действительно не видя, пробит он или нет, пытались второй раз оплатить проезд. При встрече с контролерами возникало очень много вопросов.