Пархомчик: в течение 1,5 лет в Брестской области планируют привести в порядок все агросервисы

Председатель Брестского облисполкома доложил Президенту о социально-экономическом развитии области по итогам полугодия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главу государства интересовал ход уборочной кампании. Экономики региона демонстрируют прирост к уровню 2025 года. Валовой региональный продукт за полугодие превысил 103 %. Хорошие результаты демонстрируют аграрии. Петр Пархомчик доложил Президенту, что в области завершили уборку озимого ячменя и приступили к уборке озимого рапса.

В целом регион намеревается внести свыше 2 млн тонн зерна в республиканский каравай. Отдельный вопрос – сервисное обслуживание и создание необходимых условий для ремонта сельскохозяйственной техники. Эта тема на особом контроле Президента – и ей была посвящена рабочая поездка главы государства в Шклов. Как доложил Петр Пархомчик Александру Лукашенко, в течение полутора лет в первом регионе планируют привести в порядок все агросервисы.