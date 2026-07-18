Пархомчик: в течение 1,5 лет в Брестской области планируют привести в порядок все агросервисы

Председатель Брестского облисполкома доложил Президенту о социально-экономическом развитии области по итогам полугодия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главу государства интересовал ход уборочной кампании.
Экономики региона демонстрируют прирост к уровню 2025 года. Валовой региональный продукт за полугодие превысил 103 %. Хорошие результаты демонстрируют аграрии. Петр Пархомчик доложил Президенту, что в области завершили уборку озимого ячменя и приступили к уборке озимого рапса.
В целом регион намеревается внести свыше 2 млн тонн зерна в республиканский каравай. Отдельный вопрос – сервисное обслуживание и создание необходимых условий для ремонта сельскохозяйственной техники. Эта тема на особом контроле Президента – и ей была посвящена рабочая поездка главы государства в Шклов.
Как доложил Петр Пархомчик Александру Лукашенко, в течение полутора лет в первом регионе планируют привести в порядок все агросервисы.
Петр Пархомчик, председатель Брестского областного исполнительного комитета:
Серьезный блок был по сельхозхимии, здесь опять же касается по хранению и по предприятиям, которые обслуживают наши районы. Но здесь тоже есть программа, точно такая же. Мы видим, что часть оборудования, которое мы используем для хранения, отработала уже свой ресурс. Я это Президенту рассказал, сказал, что требуется, наверное, поддержка в определенной степени государства в рамках 146 указа. Мы иногда увлекаемся комбайнами и тракторами, но забываем про другие орудия труда, которые необходимо обновлять и которые необходимо делать. Поэтому тоже было поддержано и тоже было сказано, что абсолютно правильно.
Тема производства отечественного пресс-подборщика получила развитие и в докладе Петра Пархомчика. В ближайшие дни будет получен последний вариант опытного образца из Бобруйска. В продолжение темы развития промышленной сферы – темп роста к уровню 2025 года составил 105,5 %. Результат достигнут за счет ведущих предприятий региона и частных компаний.