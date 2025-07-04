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5 тыс. человек эвакуированы. Мощные лесные пожары охватили остров Крит

04 июля 2025 08:54
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5 тыс. человек эвакуированы. Мощные лесные пожары охватили остров Крит-0

На юге острова Крит около 5 000 туристов были экстренно эвакуированы из-за лесных пожаров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на греческое агентство AMNA.

Пожар вспыхнул в районе Иерапетра, где 230 пожарных при поддержке авиации и специального оборудования пытаются его локализовать.

Ветер способствует распространению огня, поэтому на помощь были направлены дополнительные силы полицейских и береговой охраны.

По словам одного из представителей пожарной охраны, июльская жара и сильные ветры провоцируют пожары. В последние годы в стране наблюдается рост числа пожаров, что связывают с изменением климата. В 2018 году крупный пожар в Мати унес жизни более 100 человек.

Фото: pixabay

# Природные явления # Природные катаклизмы # Пожар

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