5 тыс. человек эвакуированы. Мощные лесные пожары охватили остров Крит

На юге острова Крит около 5 000 туристов были экстренно эвакуированы из-за лесных пожаров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на греческое агентство AMNA.

Пожар вспыхнул в районе Иерапетра, где 230 пожарных при поддержке авиации и специального оборудования пытаются его локализовать.

Ветер способствует распространению огня, поэтому на помощь были направлены дополнительные силы полицейских и береговой охраны.

По словам одного из представителей пожарной охраны, июльская жара и сильные ветры провоцируют пожары. В последние годы в стране наблюдается рост числа пожаров, что связывают с изменением климата. В 2018 году крупный пожар в Мати унес жизни более 100 человек.