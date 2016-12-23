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Приумножение потенциала и поддержка талантливых специалистов: в Беларуси 2017 год объявлен Годом науки

23 декабря 2016 13:36
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Новости Беларуси. Инновации, высокие технологии и поддержка молодых ученых.

2017 объявлен в Беларуси Годом науки. Соответствующий указ подписал Президент.

Итак, в наступающем году нашей стране предстоит сформировать, а скорее даже укрепить, международный имидж республики с высоким уровнем интеллектуального капитала.

В планах – развитие отечественных научных школ, приумножение потенциала и поддержка талантливых специалистов.

Как результат, роль науки в выполнении задач социально-экономического развития страны должна повыситься, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Год науки

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