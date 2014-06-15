Парад военной и мирной техники, шествие партизан, «живые» олимпийские кольца и операция «Багратион». Парад в Минске 3 июля!

Новости Беларуси. Чуть более двух недель остается до главного государственного праздника – Дня Независимости Беларуси. 3 июля страна отметит 70-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Главной площадкой торжеств по традиции станет территория у стелы «Минск – город-герой», где пройдет военный парад и молодежно-спортивное шествие.

Организаторы не раскрывают всех секретов юбилейного зрелища, а потому тренировки той же роты почетного караула проходят по ночам подальше от любопытных глаз.

Этот элемент – четверка с взмывающими в воздух карабинами – новый. Его покажет на нынешнем параде рота почетного караула. И вот это тоже сделано впервые – такое построение, чтобы зрителям было видно с любой стороны.

Три месяца тренировок ради семиминутного выступления. И уже совсем скоро придется демонстрировать свое мастерство. С особым волнением этого ждет Евгений – в параде участвует впервые.

Евгений Подагель, сержант, заместитель командира 2-го взвода сводной роты почетного караула:

Большая ответственность, большой парад. Все-таки в первый раз. Небольшое волнение есть.

Тяжела почетная ноша. Сам карабин в том числе. А когда смотришь, как им жонглируют, кажется, что он невесомый.

3,5 килограмма! И, собственно, с того, как правильно их держать, начинается обучение в роте почетного караула, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Неудивительно, что отбор в роту как в космонавты. Все солдаты – с идеальным здоровьем, богатырского роста. И осанка очень важна.

Репетируют ребята перед парадом ежедневно и по шесть-семь часов. Вот эта тренировка закончилась ближе к полуночи. Мы наблюдали за ней до конца и полагаем, что раскрыли один секрет будущего плац-концерта. Началось все вот с этой композиции.

Раз под «Марш авиаторов» стартует выступление, значит 3 июля явно в это время будет пролетать авиатехника. Далее идет попурри из белорусских песен. А заканчивается все легендарной композицией.

Изюминкой нынешнего парада станет театрализованное шествие – своего рода небольшая историческая реконструкция. Во-первых, курсанты Военной Академии пройдут во фронтовой форме одежды, которую носили во времена Великой Отечественной. А, во-вторых, впервые состоится шествие партизан. Весь реквизит, все костюмы для этого брали здесь, в костюмерных «Беларусьфильма».

Чтобы подобрать «партизанскую» одежду, Татьяне пришлось перебрать чуть ли не все, что есть на складе. Ведь единой формы, наподобие военной, не было.

Татьяна Малинова, заведующая складом мужской одежды Национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Вообще, партизаны носили все, что у кого было. На праздник у меня брали рубашку и серые брюки.

И вот таким образом Татьяна подобрала гардероб для примерно сотни человек – участников шествия.

Татьяна Малинова, заведующая складом мужской одежды Национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Я им давала еще такую форменную одежду. Это считается как френч. Это специальные у нас раритетные вещи. Они как правдоподобные.

Вещи эти – того времени, их носили реальные люди. А вот настоящей военной формы в таком количестве уже не найти. Поэтому для парада брали то, что шили для кинофильмов о войне.

Эльмира Луферчик, заведующая складом одежды Национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Этот костюм, например, аналог того, что будет на параде. И тот, который, между прочим, снимался в фильме «Днепровский рубеж».

Это форма генерал-лейтенанта. Таких персонажей на параде, как и в жизни, явно будет немного. А вот рядовых пройдет около сотни. Столько примерно заказывали костюмов.

Эльмира Луферчик, заведующая складом одежды Национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Вот так они выглядят, гимнастерки, вот это галифе. Это костюм рядового времен Великой Отечественной войны.

Увидим мы на параде и раритетную военную технику, и современную. В каком количестве – точные цифры в Минобороны обещают назвать на следующей неделе. Предварительно это десятки вертолетов и самолетов, около полутора сотен боевых машин, установок, комплексов. Российские в том числе.

И мирная техника проедет – автобусы, самосвалы, тракторы, которые выпускают наши предприятия.

Участие в параде в том числе примет и раритетный грузовик. Это одна из первых моделей нашего автозавода, выпущенная сразу после войны. Когда-то такие грузовики колесили по всему Советскому Союзу. А сейчас остался единственный экземпляр.

Артем Жердецкий, начальник отдела обеспечения испытаний испытательного центра ОАО «Минский автомобильный завод»:

В данном автомобиле кабина фактически полностью деревянная. Несмотря на прошедшие годы, находится во вполне достойном состоянии.

Все комплектующие того времени. И машина до сих пор на ходу. Проверить не удалось – грузовик сейчас готовят к параду. 16 июня красить будут, а пока перебирают буквально по деталям.

Увидим мы на параде и новинки техники.

Артем Жердецкий, начальник отдела обеспечения испытаний испытательного центра ОАО «Минский автомобильный завод»:

Вот этот автомобиль – рекордсмен по вместительности – 20 кубов. Позволяет перевозить гораздо больше грузов.

Что касается людей, участниками праздничного шествия станут более трех тысяч человек. В том числе спортивной его части.

Здесь сейчас парадом командует Зинаида Михайловна.

На этой неделе разучивают первые элементы, пока без специальной формы. Вот это – олимпийские кольца. Напоминание о триумфальных для нас зимних Играх в Сочи.

Девушки-студентки тренируются по два часа в день. Говорят, что все успевают (и сессию сдавать, и здесь новые знакомства заводить). Все со спортивной подготовкой.

Вот Даша учится на автотракторном факультете, занимается легкой атлетикой. В шествии участвует впервые.

Дарья Блошко, студентка Белорусского национального технического университета:

Я рада поучаствовать в таком мероприятии, потому что мой дедушка также воевал. Я надеюсь, что он посмотрит на меня и будет гордиться тем, что его внучка принимает участие в таком мероприятии.

Раскрываем еще один секрет.

Удалось узнать детали всего театрализованного представления, которое пройдет 3 июля. Его концепция – «От освобождения страны – до провозглашения независимости».

Мы увидим операцию «Багратион», в ходе которой освободили Минск. Потом нам покажут, как его восстанавливали.

Зинаида Витошкина, ведущий спортивный режиссер спортивно-молодежного шествия:

У нас едут кульманы, на которых чертежи будущих домов города. У нас работают машины – то ли ткацкий станок, то ли станок на каком-то промышленном предприятии – все они в труде.

Увидим мы и как отстраивали столицу добровольцы на «воскресниках» – сейчас это у нас «субботники». Также пройдет демонстрация в советском стиле.

В финале же пронесут флаг Беларуси.

Уже через две недели мы увидим эту торжественную церемонию.