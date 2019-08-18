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«Есть его можно неделю». Килограммовый помидор показали на празднике в Ивье

18 августа 2019 19:15
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Новости Беларуси. Как говорится, не зерновыми едиными. Урожай собираем и ягодный, и овощной. Даже столицы у нас есть такие: клубничная – деревня Дворец, огуречная – деревня Ольшаны, а помидорная – город Ивье, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вот уже третий год подряд там проводится фестиваль «Ивьевский помидор». Помидорный экспорт в белорусском Ивье – доход каждой семьи.

Парад овощей, дегустации и помидорные бои: как в Ивье отметили праздник, посвящённый помидору

«Есть его можно неделю». Килограммовый помидор показали на празднике в Ивье -1

Наверное, все уже выращивают помидоры. Наверное, помидоры не выращивают только те, кто живет в квартирах.

«Есть его можно неделю». Килограммовый помидор показали на празднике в Ивье -4

Виктория Ходосок, корреспондент:
У вас помидор килограмм почти? Вы его чем кормили?

Айша Сафаревич, жительница Ивье:
Ничем особенным. Это сорт такой.

Виктория Ходосок:
А что за сорт?

Айша Сафаревич:
Голландский какой-то.

Виктория Ходосок:
Тяжелый. Мне кажется, его есть можно неделю.

«Есть его можно неделю». Килограммовый помидор показали на празднике в Ивье -7

«Есть его можно неделю». Килограммовый помидор показали на празднике в Ивье -9

Почти килограммовый голландский выходец, а еще и участник конкурса «Сеньор Помидор» – большой секрет и большая работа татарки Айши Сафаревич. В теплицах – а они занимают у нее пять соток – хозяйка дни напролет. И так уже 10 лет.

«Есть его можно неделю». Килограммовый помидор показали на празднике в Ивье -12

«Есть его можно неделю». Килограммовый помидор показали на празднике в Ивье -14

– Я так понимаю, у вас самый большой помидор.
– Ну, пока да, если никто не принесет побольше.
– Уже никто не принесет. Ой, как хорошо будет.
– Знаете, что будет за него?
– Говорили, кухонный комбайн.

«Есть его можно неделю». Килограммовый помидор показали на празднике в Ивье -17

«Есть его можно неделю». Килограммовый помидор показали на празднике в Ивье -19

# Растения и цветы # общество # Виктория Ходосок # Айша Сафаревич # Фотофакт

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