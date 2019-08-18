«Есть его можно неделю». Килограммовый помидор показали на празднике в Ивье

Новости Беларуси. Как говорится, не зерновыми едиными. Урожай собираем и ягодный, и овощной. Даже столицы у нас есть такие: клубничная – деревня Дворец, огуречная – деревня Ольшаны, а помидорная – город Ивье, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вот уже третий год подряд там проводится фестиваль «Ивьевский помидор». Помидорный экспорт в белорусском Ивье – доход каждой семьи. Парад овощей, дегустации и помидорные бои: как в Ивье отметили праздник, посвящённый помидору

Наверное, все уже выращивают помидоры. Наверное, помидоры не выращивают только те, кто живет в квартирах.

Виктория Ходосок, корреспондент:

У вас помидор килограмм почти? Вы его чем кормили? Айша Сафаревич, жительница Ивье:

Ничем особенным. Это сорт такой. Виктория Ходосок:

А что за сорт? Айша Сафаревич:

Голландский какой-то. Виктория Ходосок:

Тяжелый. Мне кажется, его есть можно неделю.

Почти килограммовый голландский выходец, а еще и участник конкурса «Сеньор Помидор» – большой секрет и большая работа татарки Айши Сафаревич. В теплицах – а они занимают у нее пять соток – хозяйка дни напролет. И так уже 10 лет.