Парад на День Независимости в Беларуси: какая техника будет представлена в 2017 году и почему это не просто смотр войск

Новости Беларуси. На празднике 3 июля у стелы «Минск – город-герой» покажут все самое лучшее, что создается усилиями белорусского народа. В параде примет участие военная техника, авиация, а также лучшие образцы гражданских машин, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На неделе прошли первые репетиции. На встречу с нашей съемочной группой генерал-майор Бобриков приходит за минуту до назначенного времени. Любит точность – это в крови у военных. За плечами у него уже восемь парадов – опыта не занимать.

Сергей Бобриков, генерал-майор:

Все зависит от скорости движения колонны и, конечно, от степени важности данных объектов. Все идет от пешей колонны – скорость одна. Затем идет механизированная колонна, ретро-техника идет на более меньшей скорости, чем основная техника. И тот же воздушный эшелон тоже разложен по скоростям. Место встречи изменить нельзя. Именно здесь, возле Стелы, в День Независимости заполнятся трибуны, чтобы увидеть отнюдь не рядовую демонстрацию, а то, что идет после генеральных прогонов. Сергей Бобриков, генерал-майор:

Наши люди должны видеть, чем живет армия, другие силовые структуры, промышленность. Они символизируют преемственность поколений. Курсанты-суворовцы уже полтора месяца чеканят шаг под барабанную дробь.

В парадной коробке выступят лучшие воинские части и элитные подразделения войск Беларуси. Но именно суворовцы будут задавать ритм движения – 120 шагов в минуту – всему пешему эшелону.

Николай Самец, курсант Минского суворовского военного училища:

Присутствует немного волнения, но ты всегда чувствуешь гордость за свою форму, мундир, училище. И всегда идешь с высоко поднятой головой. Традиционно механизированную колонну возглавят легендарные Т-34. Минчане называют этот монумент не иначе, как «танк-освободитель». Считается, что он первым ворвался в столицу Беларуси в 1944 году и уничтожил несколько десятков гитлеровцев. Но есть и скептики, которые эту версию считают выдумкой, мол, это совсем не та машина.

Как бы то ни было, Т-34 – единственный раритетный образец, который представят. Для старшего прапорщика Андрея Липского этот парад станет девятым – он рекордсмен среди своих однополчан. Самым запоминающимся для него стало шествие на 70-летие Великой Победы. По поводу этого интуиция подсказывает.

Андрей Липский, начальник расчета реактивной системы залпового огня «Смерч»:

В этом году у нас вообще много новой техники, нового вооружения. Надеюсь, людям понравится. Волнение каждый раз есть, но стараешься на него не обращать внимание, потому что все идет отработано. Передаю опыт, кто первый раз приезжает. Он начальник расчета боевой машины со страшным названием «Смерч» – это советская система залпового огня. Она одна из 220 образцов, которые представят на параде. Механизированная колонна будет двигаться со скоростью 18 километров в час и растянется на 2,5 километра.

Парад важен с точки зрения международных отношений – это лучший способ подчеркнуть суверенитет, показать, что Беларусь имеет мощную армию, и продемонстрировать конкурентоспособность промышленности. Их называют «четкие» парни. Все как на подбор. Характер закаляют ежедневные шестичасовые тренировки, поэтому будни солдат роты почетного караула – это сплошные травмы. Но это стоит того.

Анатолий работает на Минском тракторном заводе водителем-испытателем более 30 лет, неоднократно учувствовал в парадах, за годы работы освоил более 1000 тракторов. Но эта машина, говорит, невероятна. Кстати, в ней 450 лошадиных сил.