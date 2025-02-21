Прямой эфир

У Еўрапарламенце стварылі спецыяльны камітэт для вырашэння праблемы жыллёвага крызісу

21 февраля 2025 13:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

У Еўропе ўзмацняецца жыллёвы крызіс, расказалі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТВ. Цяпер гэта настолькі сур'ёзная праблема для еўрапейцаў, што ў Еўрапарламенце стварылі спецыяльны камітэт для яе вырашэння.

У Еўрапарламенце стварылі спецыяльны камітэт для вырашэння праблемы жыллёвага крызісу-2

Перад структурай стаіць задача – выпрацаваць пакет мер, якія могуць выправіць сітуацыю. У прыватнасці, знізіць цэны на жыллё, якія за апошняе дзесяцігоддзе выраслі ў Еўразвязе амаль на 50 %, і зрабіць меншым кошт арэнды, які таксама за гэты тэрмін павялічыўся на 20 %. Але ўсё гэта – вынікі эканамічнай палітыкі. Прычынай крызісу стала зніжэнне аб'ёмаў будаўніцтва жылля. У 2025 годзе новых кватэр з'явіцца на 6 % менш, чым у 2024-м. Вырашыць пытанне падаражання будматэрыялаў, электраэнергіі і паліва новаму камітэту не пад сілу. Пры гэтым у Еўропе расце сацыяльная напруга. Тысячы людзей ужо пачалі выходзіць на вуліцы іспанскіх гарадоў, патрабуючы даступнага жылля.

# Кризис в ЕС

Другие новости рубрики

Все новости
Newsweek: Трамп дал три недели Европе на капитуляцию Украины
21 февраля 2025 13:30

Newsweek: Трамп дал три недели Европе на капитуляцию Украины

Вашингтон намерен выйти из ООН полностью
21 февраля 2025 12:53

Вашингтон намерен выйти из ООН полностью

Политолог Брутер: замена Зеленского не повлияет на урегулирования в Украине
21 февраля 2025 11:44

Политолог Брутер: замена Зеленского не повлияет на урегулирования в Украине