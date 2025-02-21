У Еўрапарламенце стварылі спецыяльны камітэт для вырашэння праблемы жыллёвага крызісу

У Еўропе ўзмацняецца жыллёвы крызіс, расказалі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТВ. Цяпер гэта настолькі сур'ёзная праблема для еўрапейцаў, што ў Еўрапарламенце стварылі спецыяльны камітэт для яе вырашэння.