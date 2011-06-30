Парад 3 июля в Минске: тренировочный полет военной авиатехники

В Беларуси идут последние приготовления ко Дню Независимости. Сегодня вечером в Минске состоится еще одна генеральная репетиция парада. 3 июля по улицам города пройдут около 4 тысяч человек и военная техника. А над Минском появится авиаэскадрилья.

Сегодня пилоты провели первый тренировочный полет. В небо взмыли вертолеты Ми-8, Ми-24, а также действующие штурмовики и истребители.

Вся авиатехника на параде действующая, в любой момент готовая вступить в бой. Единственное отличие сегодня — отсутствие вооружения.

Порядок в небе 3 июля определила скорость воздушных судов. Традиционно первыми полетят многоцелевые Ми-8. У них особая миссия — к фюзеляжу прикреплен национальный флаг.

Летать по-парадному сложнее обычного. Подвешенное полотно мешает двигаться быстро. На скорости больше 100 км/ч вертолеты легче сближаются друг с другом.

У пилотов Су-25 задача не легче. На поле боя «грачи», так в народе называют эти штурмовики, действуют в одиночку. Здесь же пришлось в прямом смысле сомкнуть ряды. Расстояние между крыльями — не более 3 метров.

Чтобы лететь так близко мало одного опыта. Хотя налет большинства летчиков — более тысячи часов. Тем не менее все пилоты не первый месяц прорабатывают километровый маршрут над столицей как воздухе, так и на земле, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».