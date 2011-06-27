Парад 3 июля в Минске: подготовка к празднованию Дня Независимости

Абсолютно все парадные расчеты в полной боевой готовности. На генеральный прогон выстроились уже сегодня. Откроют парад танки военного времени.
В механизированной колонне – 163 единицы раритетной и современной боетехники. В этом году впервые участвуют российские зенитные комплексы. В полтора раза расширен пеший расчет.
В общем, посмотреть будет на что. К тому же рота почетного караула в очередной раз обещает удивить.
Анатолий Грицев, военные комендант Военной комендатуры Вооруженных сил Республики Беларусь:
Подготовили достаточно сложную программу. И даже у меня отдельные элементы вызывают волнение, потому что очень сложные для технического исполнения.
Молодежно-спортивное шествие начнется сразу после военного парада, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Зрелище готовят более трех тысяч участников.
В этом году режиссеры ушли от традиционных элементов и известных номеров. Акценты сделаны на другие, не менее эффектные постановки. Не будет знаменитой вазы из гимнасток, зато покажут стилизованную «Лявониху».
Вячеслав Панин, главный режиссер молодежно-спортивного шествия:
Такой номер веселый будет. Два трактора – мальчик и девочка. Вот если кто хочет посмотреть, пускай включает телевизор.
Почти готова и сама арена праздника. Антураж уже создают флаги в национальной гамме, во всю идет монтаж сцены и трибун для победителей.
В этом году задействуют и не совсем традиционные элементы. Строительные краны используют под световое оформление.
В то время, когда моральная сторона выходит на первый план, некоторые рассуждают о материальной. Мол, стоило бы сэкономить на таком недешевом празднике.
Жители Минска:
Люди готовятся, тренируются. И это нужно не только им, а всем нам. Как акт сплочения, как дань памяти.
Все это нужно делать. Память должна быть.
Такие традиции, как 3 Июля, никогда не надо прекращать. Думаю, найдутся средства для проведения парада. Все-таки это делается для людей. А люди заслужили этот праздник.
Впрочем, цена каждого парада – Победа в 45-ом. И отмечать День Независимости, обещают организаторы, будем как главный праздник белорусского народа.