Михаил Турецкий: Братская дружба – это то, что объединяет Россию и Беларусь

Новости Беларуси. В День Независимости гостей принял парк Горького. На сцене для минчан выступили народные ансамбли и кавер-группы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под зажигательные ритмы в пляс пустились даже ветераны. А каждый, кто пришел в национальном белорусском костюме, смог бесплатно прокатиться на аттракционах.

День Независимости для каждого жителя столицы стал поводом выйти из дома и почувствовать себя частью большого праздника: огромный фудкорт, соизмеримый по площади с несколькими футбольными полями, город мастеров и праздничная ярмарка.

Площадь у Дворца спорта 3 июля зазвучала мелодиями, знакомыми всем наизусть, и наполнилась ароматами любимых блюд.

Поздравить столицу со сцены у Дворца спорта приехал и «Хор Турецкого». Беларусь стала заключительной страной в мировом турне коллектива. Трое артистов хора – наши земляки. Поэтому песни о мире, подвиге и любви артисты исполнили искренне и так по-белорусски.

Михаил Турецкий, народный артист России:

Самое главное – разобщенность. Не должна присутствовать вражда, непонимание, непримирение, должна быть взаимовыручка, помощь, братская дружба. Это то, что нас объединяет – Россию и Беларусь. Беларуси желаю процветания. Мы очень любим нашу историческую малую родину.

Зажигали толпу и в Верхнем городе. «Стары Ольса», Akute, «Дрозды» – их песням в унисон подпевала публика самых разных возрастов. У стелы «Минск – город герой» тысячи гостей собрал масштабный гала-концерт «Сильная и современная Беларусь». Праздник даже заставил вернуться на малую родину Тиму Белорусских и Риту Дакоту. И это было действительно сильно!

Чтобы разделить общую радость, не нужно было ходить далеко. Организаторы подготовили более 80 мероприятий во всех районах столицы. Детские зоны, вертолетная прогулка и мастер-классы от опытных байкеров. «Чижовка-Арена» как один из главных спортивных объектов взяла на себя активную составляющую. А вечером под хиты 90-х и современные треки танцевал весь Заводской.

С каждой минутой очереди на аттракционы 3 июля прирастали в парке Горького. Семейный праздник – отличная возможность провести этот день вместе, а главное – рассказать детям о великом подвиге.

На сцене для минчан выступили народные ансамбли и кавер-группы. Под зажигательные ритмы в пляс пустились даже ветераны. А каждый, кто пришел в национальном белорусском костюме, смог бесплатно прокатиться на аттракционах.

Столица гуляла с невероятным размахом. Широту нашей души оценили и иностранные гости. Яшар проехал 3000 километров, чтобы встретить этот день вместе с белорусами. И рассказать им, что одна из минских улиц названа в честь его родственника – командира танкового взвода Рафиева.

Яшар Гусейнсой, турист (Азербайджан):

Я приехал сегодня провести этот день с белорусским народом в Минске и этому очень рад. Я изготовил фотографии, раздал их людям, чтобы молодое поколение Беларуси помнило историю и не забывало о героях-азербайджанцах, которые принимали участие в освобождении Беларуси.

Пусть на разных языках, но так душевно минчан поздравляли близкие и далекие соседи. В едином танце, знакомой песне, за одним столом День Независимости Беларуси июля отмечала вся столица. На улицы города вышли взрослые и дети. Одни – чтобы вспомнить, другие – чтобы узнать.