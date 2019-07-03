Креативные поздравления: Бурдж-Халифа в ОАЭ в цветах белорусского флага, а телебашню в Грузии украсили национальным орнаментом

Новости Беларуси. О том, что Беларусь отмечает главный государственный праздник, действительно знают в разных уголках планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

3 июля в цвета нашего национального флага окрасилось самое высокое здание мира – Бурдж-Халифа. Яркий подарок подготовили не только власти Объединенных Арабских Эмиратов. В Грузии телебашня в Тбилиси сегодня также украшена белорусским орнаментом.