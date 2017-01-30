Белорусские ученые разрабатывают прибор для ранней диагностики рака

Новости Беларуси. Белорусские ученые на пути к ранней диагностике раковых опухолей. Разработка с помощью изучения спектра может с точность определить, какое вещество – живой или не живой природы – находится перед ним. Эти исследования на все золота и за рубежом – стоит устройство миллион долларов. Наша технология обойдется почти в 2 раза дешевле, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Владимир Кульчицкий, заместитель директора по научной работе Института физиологии Национальной академии наук Беларуси:

Есть характерные спектры, которые типичны для разного вида опухолей. Но самое интересное то, что эти спектры можно выяснить по здоровым клеткам крови, которые как бы сигнализируют при изменении своих характеристик спектральных о том, что в организме находится тот процесс, который называется новообразование, вот этот опухолевый процесс.

Прибор многофункциональный. На бытовом уровне можно, например, сканировать продукты питания и с точностью узнавать их состав. В глобальном смысле разработка позволяет по спектру определить в крови наличие любых заболеваний. Опыты, в том числе и зарубежные, показали, что у каждой опухоли есть свой характерный спектр – машина практически мгновенно выводит его на экран.