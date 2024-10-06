Как долго продержится режим Зеленского в Украине? К чему приведет коррумпированная политика в дальнейшем? И почему Запад закрывает глаза на преступления киевской власти? Об этом говорили эксперты в студии авторского проекта «САСС уполномочен заявить».

Диана Панченко, украинская журналистка:

Этот визит Зеленского, пожалуй, стал самым раздражающим для западной аудитории. Зеленского реально на Западе уже ненавидят. Это правда. И речь даже не только о лагере республиканцев, у демократов все больше раздражения, потому что вот эта позиция «дайте, дайте, дайте, вы нам должны», она реально все больше начинает раздражать.

Я еще пару месяцев назад делала публикацию в Х, снимала сюжет о вмешательстве Зеленского в выборы в Соединенные Штаты. И говорила, что у меня есть информация, что и в этот раз Украина будет вмешиваться в выборы в США. Все эти кейсы, они были очень непростые. Каждый выборный цикл в США сопровождался каким-то скандалом, связанным с Украиной. Последний скандал это как раз дело Байдена, «Бурисма», и то, что Зеленский как раз лоббировал историю с публикацией тех самых пленок.

Не буду сейчас глубоко вдаваться в подробности, но то, что республиканцы сейчас активно пушат кейс о вмешательстве в выборы Зеленского – его визит на оружейный завод, тупые улыбки, подписывание боеприпасов – это все смотрится реально очень и очень раздражающе. И вот мой пост, где я об этом написала в социальной сети, что пока Зеленский куражится в США, украинцев загребают на фронт и они погибают каждый день в этой бессмысленной войне.

Вот такие посты, такие месседжи все больше и больше заходят в США, и люди поддерживают, люди реально не понимают, кто этот чувак, простите, почему он требует постоянно новых и новых вливаний денег налогоплательщиков в США. И, главное, все понимают, куда идут эти деньги, и понимают, что они разворовываются.