Президент утвердил Соглашение о Координационном совете СНГ в судебно-экспертной деятельности

Президент Беларуси утвердил Соглашение об образовании Координационного совета государств – участников Содружества Независимых Государств в сфере судебно-экспертной деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Указом Александра Лукашенко компетентным госорганом Беларуси в совете определен Государственный комитет судебных экспертиз. Соглашение было подписано осенью прошлого года на заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке. Координационный совет образуется для обмена опытом, реализации организационно-практических мероприятий, направленных на повышение качества судебно-экспертной деятельности в странах Содружества.