Вредно ли отбеливать зубы? Стоматолог развеяла популярные мифы

Говорят, красивая улыбка – лучшее оружие. К тому же, она способна преобразить внешность и придать уверенности. Как же добиться идеального оттенка зубов? Сегодня существует огромное количество стоматологических услуг, которые способны сделать ваши зубы не только ровными, но и белоснежными.
Анастасия Джалилова, стоматолог-терапевт медицинского центра «Мерси»:
Отбеливание – это комплексная процедура, направленная на осветление эмали, вплоть до нескольких тонов. Вопреки всеобщему мнению, отбеливание никак не влияет на структуру зуба. С возрастом зубы человека желтеют, приобретают сероватый или желтоватый оттенок. У пожилых людей это связано с тем, что в процессе жевания эмаль стирается, обнажается подлежащий слой, он имеет желтоватый или сероватый оттенок, его оттенок просвечивается сквозь истонченную эмаль.
Оттенок дентина (следующего слоя после полупрозрачной эмали) нам достается от родителей. Поэтому на цвет наших зубов напрямую влияет наследственность. Также желтизну может придать употребляемая пища и красящие напитки, курение, личная гигиена и даже беременность.
Анастасия Джалилова:
В практике часто сталкиваемся с пациентами, которые очень хотят отбелить свои зубы, им не нравится их цвет, но они боятся этой процедуры. Думают, что из зубы станут слабее, начнут крошиться, появится повышенная чувствительность. Это все мифы. Это абсолютно безопасная процедура, направленная на эстетический эффект. Эмаль никак не портится, осветление происходит за счет того, что из подлежащего слоя дентина выходит вода. Структура эмали не повреждается никак.
Отбеливание бывает домашнее и офисное. В первом случае врач-стоматолог подбирает специальные средства, к примеру, индивидуальные полоски, которые пациент наклеивает сам в домашних условиях и достигает того оттенка, который его устроит. Также есть отбеливание при помощи специальных кап, которые изготавливает зубной техник.
Анастасия Джалилова:
Осветление происходит за счет того, что, грубо говоря, зубы пересушиваются, становятся белее. Кристаллическая решетка эмали не повреждается. Есть еще офисное отбеливание, которое производится в кабинете у стоматолога, под строгим контролем врача. Это фотоотбеливание и лазерное отбеливание. Все производится с помощью геля на основе перекиси карбомида, который наносится на зубы. Перед этим обязательно изолируется слизистая полости рта, десна с помощью специального геля. Наносится троекратно, засвечивается специальной лампой.
Противопоказанием к отбеливанию могут стать инфекционные заболевания, осложнения кариеса, беременность и сахарный диабет. Также процедура противопоказана несовершеннолетним пациентам. Стоит помнить, что пломбы и коронки не поддаются отбеливанию.
Анастасия Джалилова:
Перед отбеливанием нужно произвести профессиональную гигиену полости рта с помощью профессиональных средств. Доктор удаляет твердые и мягкие отложения, удаляет пленку, которая будет препятствовать проникновению геля в поверхность эмали. Пациент в течение максимум двух недель после профессиональной гигиены должен прийти на процедуры отбеливания. В течение трех дней после процедуры очень строгая диета. Исключить все красящие продукты, соусы, чай, кофе, красное вино. Все то, что окрашивает наши зубы, под запретом.
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