Вредно ли отбеливать зубы? Стоматолог развеяла популярные мифы

Говорят, красивая улыбка – лучшее оружие. К тому же, она способна преобразить внешность и придать уверенности. Как же добиться идеального оттенка зубов? Сегодня существует огромное количество стоматологических услуг, которые способны сделать ваши зубы не только ровными, но и белоснежными.

Анастасия Джалилова, стоматолог-терапевт медицинского центра «Мерси»:

Отбеливание – это комплексная процедура, направленная на осветление эмали, вплоть до нескольких тонов. Вопреки всеобщему мнению, отбеливание никак не влияет на структуру зуба. С возрастом зубы человека желтеют, приобретают сероватый или желтоватый оттенок. У пожилых людей это связано с тем, что в процессе жевания эмаль стирается, обнажается подлежащий слой, он имеет желтоватый или сероватый оттенок, его оттенок просвечивается сквозь истонченную эмаль.

Оттенок дентина (следующего слоя после полупрозрачной эмали) нам достается от родителей. Поэтому на цвет наших зубов напрямую влияет наследственность. Также желтизну может придать употребляемая пища и красящие напитки, курение, личная гигиена и даже беременность.

Анастасия Джалилова:

В практике часто сталкиваемся с пациентами, которые очень хотят отбелить свои зубы, им не нравится их цвет, но они боятся этой процедуры. Думают, что из зубы станут слабее, начнут крошиться, появится повышенная чувствительность. Это все мифы. Это абсолютно безопасная процедура, направленная на эстетический эффект. Эмаль никак не портится, осветление происходит за счет того, что из подлежащего слоя дентина выходит вода. Структура эмали не повреждается никак.