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Памятный знак «Атрибуты следователя» появился у витебских следователей

13 сентября 2019 07:17
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Новости Беларуси. «Атрибуты следователя»: собственный памятный знак появился у витебских следователей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В конкурсе проектов победила работа молодого дизайнера Марины Беляковой.

Памятный знак «Атрибуты следователя» появился у витебских следователей-1

Книга – как олицетворение законности, перчатки, лупа и ручка. Объединяет композицию надпись на латинице: «Суров Закон, но все жё он – Закон».

Памятный знак «Атрибуты следователя» появился у витебских следователей-4

Это созвучно словам на геральдическом знаке Следственного комитета Беларуси «Закон, Справедливость, Отечество».

Памятный знак «Атрибуты следователя» появился у витебских следователей-7

Марина Белякова, автор памятного знака:
Атрибуты выбраны были неслучайно. Я хотела отойти от стандартов, не изображать человека, а сделать скульптуру, связанную с предметами. Я очень благодарна, что мне выпал такой шанс, и что моя скульптура стоит в городе.

Памятный знак «Атрибуты следователя» появился у витебских следователей-10

Владимир Шалухин, начальник УСК по Витебской области:
Открытие памятного знака, который мы посвящаем ветеранам следствия, приурочено к 8 годовщине создания Следственного комитета. Конкурс носил общественный характер, участвовали все, в том числе и наши сотрудники. И отрадно, что победителем конкурса стал молодой специалист, который по-своему, со свежим взглядом посмотрел на профессию следователя.

Памятный знак «Атрибуты следователя» появился у витебских следователей-13

Памятный знак «Атрибуты следователя» появился у витебских следователей-15

Памятный знак «Атрибуты следователя» появился у витебских следователей-17

Всего в конкурсе приняли участие более 20 авторов в возрасте от 13 до 40 лет. Свои версии знака они представили в 27 работах из пластилина, дерева, гипса и бумаги.

# Следственный комитет Беларуси # общество # Марина Белякова # Владимир Шалухин # Фотофакт

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