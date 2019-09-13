Памятный знак «Атрибуты следователя» появился у витебских следователей

Новости Беларуси. «Атрибуты следователя»: собственный памятный знак появился у витебских следователей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В конкурсе проектов победила работа молодого дизайнера Марины Беляковой.

Книга – как олицетворение законности, перчатки, лупа и ручка. Объединяет композицию надпись на латинице: «Суров Закон, но все жё он – Закон».

Это созвучно словам на геральдическом знаке Следственного комитета Беларуси «Закон, Справедливость, Отечество».

Марина Белякова, автор памятного знака:

Атрибуты выбраны были неслучайно. Я хотела отойти от стандартов, не изображать человека, а сделать скульптуру, связанную с предметами. Я очень благодарна, что мне выпал такой шанс, и что моя скульптура стоит в городе.

Владимир Шалухин, начальник УСК по Витебской области:

Открытие памятного знака, который мы посвящаем ветеранам следствия, приурочено к 8 годовщине создания Следственного комитета. Конкурс носил общественный характер, участвовали все, в том числе и наши сотрудники. И отрадно, что победителем конкурса стал молодой специалист, который по-своему, со свежим взглядом посмотрел на профессию следователя.