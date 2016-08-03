Памятнику воинам на Острове слёз в Минске исполняется 20 лет

Новости Беларуси. Памятнику белорусам, павшим на полях сражений, 3 августа исполняется 20 лет. Часовню на Острове слёз в Минске открыли в 1996. Изначально её строили в честь солдат, погибших на войне в Афганистане. Именно поэтому на четырех алтарях часовни высечены имена 771 белоруса, не вернувшегося домой после десятилетней военной компании.

Каплицу возводили по мотивам старого храма Ефросиньи Полоцкой. Она стоит на 16 сваях, каждая из которых глубоко уходит в болотистую почву и укреплена валунами. Внутри храма, среди других икон, расположена и икона «Ефросиньи Полоцкой – заступницы белорусского народа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Шоков, председатель Минской городской организации ветеранов война в Афганистане «Память»:

Набережная названа в честь воинов-интернационалистов. Вы знаете, что война была не только в Афганистане. Еще наши белорусы воевали в 15 странах, о них мало говорили, мало упоминали, но тем не менее настало время, когда все должны знать своих героев, знать об их подвигах, и чтобы наши дети знали, кем были их отцы, кем были их деды. И чтобы сделали все, чтобы у нас было тихо и мирно.