День ВДВ: голубые береты отметили профессиональный праздник

Новости Беларуси. Профессиональный праздник отмечают сегодня воздушно-десантные войска. Их история – настоящая летопись героизма, мужества и отваги. Крылатые гвардейцы завоевывали победу в Великой Отечественной войне, достойно выполняли воинский долг в Афганистане и других горячих точках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Метла, ветеран воздушно-десантных войск, директор благотворительного фонда помощи воинам-интернационалистам «Память Афгана»:

Есть возможность встретиться ещё раз, посмотреть друг на друга: на покинувшие волосы Серёги, на поседевшую голову Жени Баранова.

Сергей Богданов, ветеран воздушно-десантных войск:

А Михалыча года не берут!

На троих пять орденов и наград, что уже не сосчитать. Что такое «дружба на века» крылатые гвардейцы знают, как никто. Как и то, что бывших десантников не бывает. Да: позади Афган и служба в 38 штурмовой. Годы идут, но не всегда берут своё. Пусть они и полковники в запасе, но вовсе не на скамейке запасных.

Сергей Богданов:

Пусть на гражданке много лет ты слышал слово «невозможно». Забудь его, надев берет: такого слова у десанта нет!

Тельняшки даже под гражданкой и заветные голубые береты. Десантников называют по-разному: крылатая пехота, летающая гвардия, воздушный спецназ. Они не раз доказывали, кто есть армейская элита. А сегодня – не раз удивят.

Вальс в таком исполнении способен поразить даже искушенного меломана. Ещё бы! Где вы увидите такую грациозную боевую технику? Кстати, это лишь один из сюрпризов, которые приготовили в 38 десантно-штурмовой бригаде в Бресте. Сразу за музыкой – кино. Сценарий почти голливудский, в ролях – белорусские «Рэмбо».

Театр военных действий – это для зрителя. В реальной жизни бывало страшнее. История воздушно-десантных войск – настоящая летопись героизма, мужества и отваги.

Именно в этот день, из года в год, к могиле могилевчанина Андрея Мельникова приходят гвардейцы разных поколений. Молодой пулемётчик погиб в Афганистане. Противники превосходили силами, но десантник бился до последнего. Героем Советского Союза его назовут посмертно. Спустя годы этот подвиг станет основой нашумевшего блокбастера «9 рота».

Владимир Василенко, председатель Могилевской областной организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане»:

Андрей Мельников – это пример настоящего десантника, который ценой своей жизни дал возможность укрепиться своему подразделению, своим товарищам и выстоять в том страшном бою.

Отдать дань памяти, встретиться с братьями по оружию. Для тех, кто в тельняшках, этот день действительно особенный.

Евгений Белинский, ветеран воздушно-десантных войск:

Я считаю, что это самый главный праздник в моей жизни – день воздушно-десантных войск. Друзья об этом тоже знают. Телефон разрывается от звонков.

Надежда Шипилова, жена военнослужащего запаса:

Это наш семейный праздник. Мы всегда его вместе празднуем. Очень рада, что у меня такой муж – защитник. За ним, как за каменной стеной.

Будни десантуры такие, что не расслабишься. Впрочем, один день в году – то самое исключение.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Ещё одна особенность, без которой нельзя представить день десантника – это купание в фонтанах. И, хотя, сегодня на улице не слишком жарко, голубые береты не изменяют этой давней традиции.