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Сезон сельскохозяйственных ярмарок стартовал в Минске

22 сентября 2018 13:50
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Новости Беларуси. Урожай нынешнего года по привлекательным ценам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сезон сельскохозяйственных ярмарок стартовал в Минске-1

Сезон сельскохозяйственных ярмарок стартовал в Минске-3

Сезон сельскохозяйственных ярмарок стартовал в столице. У Дворца Спорта развернулись ряды с овощами и соленьями из хозяйств и частных подворий, рыбой, мясом, кулинарными изделиями. Цены даже ниже, чем в столичных магазинах. Так килограмм картофеля обойдется в 30-60 копеек, а капусты – до сорока. В доставке продуктов ветеранам домой уже по традиции помогают волонтеры БРСМ.

Сезон сельскохозяйственных ярмарок стартовал в Минске-6

Сезон сельскохозяйственных ярмарок стартовал в Минске-8

Всего до начала ноября в Минске пройдет полторы сотни сельхозярмарок. Также они развернутся у «Чижовка-Арены» и в других районах города. Сегодня свою продукцию привезли гродненцы. В следующие выходные очередь удивлять у Могилевской области.

Сезон сельскохозяйственных ярмарок стартовал в Минске-11

Сезон сельскохозяйственных ярмарок стартовал в Минске-13

Сезон сельскохозяйственных ярмарок стартовал в Минске-15

Сезон сельскохозяйственных ярмарок стартовал в Минске-17

Сезон сельскохозяйственных ярмарок стартовал в Минске-19

# Ярмарки в Минске # общество # Фотофакт

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