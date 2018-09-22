Сезон сельскохозяйственных ярмарок стартовал в Минске

Новости Беларуси. Урожай нынешнего года по привлекательным ценам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сезон сельскохозяйственных ярмарок стартовал в столице. У Дворца Спорта развернулись ряды с овощами и соленьями из хозяйств и частных подворий, рыбой, мясом, кулинарными изделиями. Цены даже ниже, чем в столичных магазинах. Так килограмм картофеля обойдется в 30-60 копеек, а капусты – до сорока. В доставке продуктов ветеранам домой уже по традиции помогают волонтеры БРСМ.