«Всё играет роль: и характер, и статус жизни, и желания». Как выбрать духи

Цитрусовый, морской и цветочный: летние ароматы в ненастье эксперты называют моветоном. Как выбрать духи для осени, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Осень – это такая пора, когда можно аромат выбирать более тёплый. С другой стороны, осень – это такая пора, когда можно сделать какие-то для себя открытия. То есть покупать такие ароматы, которые, может быть, в другой сезон не хотелось бы купить. Холод лишнее забирает.

Владимир Хвойницкий, парфюмерный эксперт: Сейчас мода идёт на ароматы семейства «гурманское»: конфеты, тортики, кофе. То есть то, что мы употребляем в пищу, то, что нам вкусно. Если женщина так пахнет, то мужчине хочется её съесть. А второе семейство, скажем, революционное такое – тутовое дерево, которое применялось только в арабских странах. И в каком-то году европейские парфюмеры стали всё использовать в своих композициях. Это революция была, она до сих пор продолжается. Но ароматы там сложные, не с первого раза воспринимаются.

Если человек активный, ничего не боится, можно сразу очень высокий, серьёзный такой аромат дать, но чтоб соответствовал возрасту.

Если тонко подходить, то всё играет роль: и характер, и статус жизни, и желания. Может, он чего-то боится, а аромат его подтолкнул к какому-то действию и жизнь поменялась к лучшему.

Сейчас, в принципе, духи как-то ушли в тень, больше покупают то, что с распылителем. Потому что эти флаконы можно в сумке носить. Иногда границы между парфюмированной водой и туалетной стираются. По классификации производителя, парфюмированная вода всегда лучше.