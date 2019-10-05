«Всё играет роль: и характер, и статус жизни, и желания». Как выбрать духи

Цитрусовый, морской и цветочный: летние ароматы в ненастье эксперты называют моветоном. Как выбрать духи для осени, рассказали в программе «Плюс-минус».
Цитрусовый, морской и цветочный: летние ароматы в ненастье эксперты называют моветоном. Как выбрать духи для осени, рассказали в программе «Плюс-минус».
Владимир Хвойницкий, парфюмерный эксперт:
Сейчас мода идёт на ароматы семейства «гурманское»: конфеты, тортики, кофе. То есть то, что мы употребляем в пищу, то, что нам вкусно. Если женщина так пахнет, то мужчине хочется её съесть. А второе семейство, скажем, революционное такое – тутовое дерево, которое применялось только в арабских странах. И в каком-то году европейские парфюмеры стали всё использовать в своих композициях. Это революция была, она до сих пор продолжается. Но ароматы там сложные, не с первого раза воспринимаются.
Осень – это такая пора, когда можно аромат выбирать более тёплый. С другой стороны, осень – это такая пора, когда можно сделать какие-то для себя открытия. То есть покупать такие ароматы, которые, может быть, в другой сезон не хотелось бы купить. Холод лишнее забирает.
Если человек активный, ничего не боится, можно сразу очень высокий, серьёзный такой аромат дать, но чтоб соответствовал возрасту.
Если тонко подходить, то всё играет роль: и характер, и статус жизни, и желания. Может, он чего-то боится, а аромат его подтолкнул к какому-то действию и жизнь поменялась к лучшему.
Сейчас, в принципе, духи как-то ушли в тень, больше покупают то, что с распылителем. Потому что эти флаконы можно в сумке носить. Иногда границы между парфюмированной водой и туалетной стираются. По классификации производителя, парфюмированная вода всегда лучше.