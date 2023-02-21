Прямой эфир

Усе пацярпелыя ў ДТЗ пад Смалявічамі пераведзены ў бальніцы Мінска і вобласці

21 февраля 2023 07:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. Усе пацярпелыя ў ДТЗ пад Смалявічамі пацыенты пераведзеныя ў клінікі бліжэй да сталіцы. Першапачаткова 9 чалавек трапілі ў бліжэйшую ЦРБ. Адтуль яны перавезены ў Мінскую абласную, спецыялізаваны цэнтр бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі, а адна дзяўчынка – у РНПЦ дзіцячай хірургіі, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

«Шесть пациентов тяжелые». Дмитрий Пиневич о состоянии пострадавших в ДТП под Смолевичами.

Усе пацярпелыя ў ДТЗ пад Смалявічамі пераведзены ў бальніцы Мінска і вобласці-1

У панядзелак, 20 лютага, на 9-м кіламетры аўтадарогі Смалявічы – Шацк адбылося лабавое сутыкненне маршруткі і гружанага пяском МАЗа. 11 чалавек, у тым ліку вадзіцель маршрутнага таксі, загінулі, а за 9 жыццяў цяпер змагаюцца медыкі. Па факце аварыі ўзбуджана крымінальная справа. Следчы камітэт звяртаецца да відавочцаў смяротнай аварыі с просьбай паведаміць наяўную ў іх дадатковую інфармацыю па тэлефоне ў Мінску 389-50-02.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Авария в Минской области # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Амаль 10 тысяч квадратных метраў дарог мясцовага значэння адрамантавалі ў Гомельскай вобласці
21 февраля 2023 06:44

Амаль 10 тысяч квадратных метраў дарог мясцовага значэння адрамантавалі ў Гомельскай вобласці

«Самая мужская профессия – Родину защищать». Акция «Мамины пироги» посетила курсантов Военной академии
20 февраля 2023 20:10

«Самая мужская профессия – Родину защищать». Акция «Мамины пироги» посетила курсантов Военной академии

95 лет на службе и более 180 тысяч участников. В ДОСААФ подвели итоги юбилейного года
20 февраля 2023 20:06

95 лет на службе и более 180 тысяч участников. В ДОСААФ подвели итоги юбилейного года