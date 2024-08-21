На земле, в небе и даже на воде – в Гродненском районе проходят военные учения

Белорусская армия на приграничных территориях готова к выполнению боевых задач любой сложности. Того требует обстановка, которая складывается на внешних контурах нашей страны от юга до запада. На территориях ближайших к нам государств Евросоюза постоянно фиксируются военные маневры и расширение контингента НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще одни наглядный пример. Полторы недели назад украинские ударные беспилотники нарушили воздушное пространство Беларуси, наши силы противовоздушной обороны уничтожили цели над территорией страны. Белорусские военные держат руку на пульсе, выстроены оборонительные рубежи от Бреста до Гродно, проводятся учения с учетом опыта ведения современного боя. В том, что наша армия в любой момент готова выполнить поставленные перед ней задачи, убедилась Галина Буро.

Огонь по боевой машине противника и пехоте. Поразить цель необходимо на расстоянии от 300 до 800 метров. В этом упражнении ситуация сымитирована для варианта близкого боя, но, как показывает практика современных военных конфликтов, сегодня на первый план выходит умение наносить урон противнику, не вызывая огонь на себя. Эти боевые разведывательные машины способны поражать цель на расстоянии четырех километров. Для этого четкая корректировка огня от оператора беспилотника.

Военнослужащий бригады:

Машины сейчас будут играть ключевую роль, такую как огневая поддержка. Она будет на удалении 2-3 километров от линии соприкосновения сторон. Работать с помощью квадрокоптеров. Военнослужащие 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады постоянно внедряют в учебную программу новые методики на основе анализа боевых действий разных стран: что эффективно, какое оружие в конфликте решает, какую тактику использовать. Отработка различных сценариев.

Меткий глаз и острый ум – главные качества разведчиков. В любой ситуации попадать «в яблочко», будь то одиночная отработка задачи или в двойке. Военнослужащий бригады с позывным «Болтун» пришел в армию с дипломом инженера, срочная служба по контракту изменила жизнь в диаметральном направлении. Понял, его призвание – разведка. Вот уже семь лет он совершенствует навыки.

Военнослужащий бригады, позывной «Болтун»:

Сейчас разведка тоже меняется. Даже мы к этому адаптируемся, сейчас используются больше технические средства разведки, такие как тепловизоры, квадрокоптеры. Учеба не только на полигоне, но и с выездом на различные типы местности. На земле, в небе и даже на воде. Реки и озера способны задержать продвижение войск, потому важный элемент учения – форсирование водоема на БТР. Озеро в Гродненском районе, глубина до 6 метров. От экипажей требуются скорость, движение только вперед и точная траектория пересечения водной артерии.

Галина Буро, корреспондент:

Бронетранспортер не требует особой подготовки, он сходу может преодолевать водные преграды. Одновременно здесь могут находиться 9 человек. В Гродненской области 6-я гвардейская отдельная механизированная бригада приведена в высшую степень боевой готовности в рамках выполнения задач по прикрытию государственной границы. Расположение подразделений не только на полигоне на литовском направлении, но и на подступах к польскому. Контролируют ситуацию и отрабатывают учебные задачи, но всегда готовы к настоящей обороне.

Сергей Кругликов, заместитель командира 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады:

Мы готовы и способны реагировать правильно, адекватно, быстро и четко. И на любые провокационные мероприятия мы способны ответить жестко, как говорит наш Главнокомандующий, но справедливо.