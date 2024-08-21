Разрушенный мост и подтопленные деревни – непогода снова накрыла Беларусь
Более чем 30 частным территориям в Гродненской области нанесен ущерб во время ночной непогоды. В результате ливневых дождей подтоплены подворья и жилые дома. Пострадали животные и урожай. Власти оперативно отреагировали на ЧП, уже в первые часы все необходимые службы работали на местах происшествий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Устранение последствий непогоды продолжается до сих пор.
С жителями подтопленных деревень пообщалась Алена Жиборт.
Подтоплены огороды, сараи и жилые дома. Разрушены заборы, участки дорог и даже мост. Все это последствия непогоды, которая обрушилась на Гродненскую область накануне вечером.
Сергей Леонов, первый заместитель начальника Гродненского областного управления МЧС:
Работы проводились практически целую ночь. В общей сложности на ликвидации последствий было задействовано порядка 25 человек личного состава, 11 единиц техники, в том числе МЧС, в том числе и техники предприятий ЖКХ района.
В Гродненской области устраняют последствия ночной непогоды – подробности здесь.
А это уже деревня Лаша в Гродненском районе. Уровень воды в жилых домах доходил до 30 сантиметров, на частных подворьях – до 60. Ольга Якимович до сих пор в растерянности. Из-за переживаний поднялось давление, пришлось даже вызывать скорую помощь.
Ольга Якимович, жительница деревни Лаша:
Внук был тоже здесь, они тоже здесь живут, 2 годика, и вчера уже вода была по уровню подоконников, выносили ночью малого отсюда, не знаю, что нам делать.
Местные жители говорят, что подобное уже случалось 3 года назад. Тогда разрушения были не такими сильными. Но многие признаются, что до сих пор испытывают страх во время дождя. На погоду, конечно, повлиять невозможно, но в Лаше уверены, что проблему с подтоплениями их дворов можно решить. У местных жителей есть несколько идей. И сейчас самое время обсудить их со специалистами.
Петр Сахаревич, житель деревни Лаша:
Мы видим, что понизить уровень реки, убрать это все, чтобы не было этого болота ниже. И реконструкция моста, или до моста какие-то под дорогой дополнительные трубы прокладывать.
Всего в результате ливневого дождя в области пострадали более 30 частных подворий. Также размыты дороги и нарушена целостность моста возле деревни Кунцевщина. Проезд к населенному пункту по этой переправе сейчас невозможен. Но деревня не изолирована, добраться к ней можно другой дорогой. Принимаются все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим. Задействованы работники МЧС, ГАИ, дорожные и другие службы. Ситуация находится на личном контроле руководства региона.
Подробности в видео.