Разрушенный мост и подтопленные деревни – непогода снова накрыла Беларусь

Более чем 30 частным территориям в Гродненской области нанесен ущерб во время ночной непогоды. В результате ливневых дождей подтоплены подворья и жилые дома. Пострадали животные и урожай. Власти оперативно отреагировали на ЧП, уже в первые часы все необходимые службы работали на местах происшествий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Устранение последствий непогоды продолжается до сих пор. С жителями подтопленных деревень пообщалась Алена Жиборт.

Подтоплены огороды, сараи и жилые дома. Разрушены заборы, участки дорог и даже мост. Все это последствия непогоды, которая обрушилась на Гродненскую область накануне вечером.

Сергей Леонов, первый заместитель начальника Гродненского областного управления МЧС:

Работы проводились практически целую ночь. В общей сложности на ликвидации последствий было задействовано порядка 25 человек личного состава, 11 единиц техники, в том числе МЧС, в том числе и техники предприятий ЖКХ района. В Гродненской области устраняют последствия ночной непогоды – подробности здесь.

А это уже деревня Лаша в Гродненском районе. Уровень воды в жилых домах доходил до 30 сантиметров, на частных подворьях – до 60. Ольга Якимович до сих пор в растерянности. Из-за переживаний поднялось давление, пришлось даже вызывать скорую помощь.

Ольга Якимович, жительница деревни Лаша:

Внук был тоже здесь, они тоже здесь живут, 2 годика, и вчера уже вода была по уровню подоконников, выносили ночью малого отсюда, не знаю, что нам делать.

Местные жители говорят, что подобное уже случалось 3 года назад. Тогда разрушения были не такими сильными. Но многие признаются, что до сих пор испытывают страх во время дождя. На погоду, конечно, повлиять невозможно, но в Лаше уверены, что проблему с подтоплениями их дворов можно решить. У местных жителей есть несколько идей. И сейчас самое время обсудить их со специалистами.

Петр Сахаревич, житель деревни Лаша:

Мы видим, что понизить уровень реки, убрать это все, чтобы не было этого болота ниже. И реконструкция моста, или до моста какие-то под дорогой дополнительные трубы прокладывать.