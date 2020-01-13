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Ожившая легенда. Историю родного Браслава рассказала студентка в мультфильме, и весь мир узнал о её малой родине

13 января 2020 20:19
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Новости Беларуси. Всего 150 секунд понадобилось студентке БГТУ, чтобы весь мир узнал о ее малой родине. Александра Леонова из Браслава создала мультфильм, который рассказывает старинную легенду о происхождении названия ее города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ролик в интернете уже набрал тысячи просмотров.

Наши корреспонденты встретились с автором.

Свободная неделя между экзаменами. Ее Александра, конечно, проводит в родном городе. Ведь здесь, где корни, и дышится по другому.

Ожившая легенда. Историю родного Браслава рассказала студентка в мультфильме, и весь мир узнал о её малой родине-1

Ожившая легенда. Историю родного Браслава рассказала студентка в мультфильме, и весь мир узнал о её малой родине-3

Сам город очень уютный и атмосферный. Люди отзывчивые и добрые. Здесь живут мои друзья и семья, поэтому когда я приезжаю сюда, чувствую себя умиротворенно и спокойно.

Ожившая легенда. Историю родного Браслава рассказала студентка в мультфильме, и весь мир узнал о её малой родине-6

А вот и самое любимое место на карте – Замковая гора. Панорама туристических мест отсюда как на ладони: уютные улочки и знаменитые озера. Летопись гласит, что здесь был основан Браслав. На 14-метровом холме когда-то возвышался замок. Неудивительно, что при выборе темы курсовой работы по предмету «Компьютерные и мультимедийные системы» у студентки БГТУ не было сомнений, о чем будет ее мультфильм.

Ожившая легенда. Историю родного Браслава рассказала студентка в мультфильме, и весь мир узнал о её малой родине-9

Александа Леонова, студентка БГТУ:
Работа над мультфильмом началась с похода на Замковую гору, где все и начиналось. Прочла текст легенды на информационном стенде. Поразмышляла о том, как могут выглядеть мои герои. Посмотрела на статуи, вдохновилась их видом. Пошла домой и начала работу.

Ожившая легенда. Историю родного Браслава рассказала студентка в мультфильме, и весь мир узнал о её малой родине-12

Ожившая легенда. Историю родного Браслава рассказала студентка в мультфильме, и весь мир узнал о её малой родине-14

Два месяца ушло на то, чтобы создать героев и заставить их двигаться. Затем монтаж и звуковое оформление. Всего 150 секунд понадобилось ей, чтобы рассказать о происхождении названия малой родины. О том, как два брата погубили себя из-за капризной княжны в борьбе за трон. А третий, Брас, узнав и гибели близких, отказался жениться на девушке. Та от горя бросилась в озеро, вскоре умерли ее мать и отец. Городом остался править Брас, в честь которого и нарекли местечко.

Ожившая легенда. Историю родного Браслава рассказала студентка в мультфильме, и весь мир узнал о её малой родине-17

Ожившая легенда. Историю родного Браслава рассказала студентка в мультфильме, и весь мир узнал о её малой родине-19

Ожившая легенда. Историю родного Браслава рассказала студентка в мультфильме, и весь мир узнал о её малой родине-21

Ожившая легенда. Историю родного Браслава рассказала студентка в мультфильме, и весь мир узнал о её малой родине-23

Ожившая легенда. Историю родного Браслава рассказала студентка в мультфильме, и весь мир узнал о её малой родине-25

Екатерина Мирончик, преподаватель БГТУ:
Очень детально прорисованы картинки...

В университете работу отметили на 10 баллов: видно, что сделано с душой.

Екатерина Мирончик:
Ребят прошу выбирать темы, близкие и интересные им самим, чтобы работа проходила с вдохновением, с удовольствием.

Александра хотела сделать еще онлайн-музей Браслава и для его наполнения придумала оживить одну из легенд.

Ожившая легенда. Историю родного Браслава рассказала студентка в мультфильме, и весь мир узнал о её малой родине-28

Такой мультимедийной поддержки в краеведческом музее Браслава не ожидали. Ролик в интернете уже набрал тысячи просмотров.

Ожившая легенда. Историю родного Браслава рассказала студентка в мультфильме, и весь мир узнал о её малой родине-31

Светлана Пенчура, научный сотрудник Браславского районного объединения музеев:
Легенда дальше нашего района не распространялась. Но мультимедийный мультфильм, который выполнила Александра, уже распространился по всей территории. Люди просматривают, интересуются историей Браслава, и у всех возникает один и тот же вопрос: «Где находится Браслав?»

Ожившая легенда. Историю родного Браслава рассказала студентка в мультфильме, и весь мир узнал о её малой родине-34

Анастасия Бут:
На Замковой горе завершили благоустройство. Теперь на 14-метровую высоту к истории ведет новая лестница. Очевидно, после такого пиара туристов здесь станет намного больше.

# Год малой родины # общество # Анастасия Бут # Екатерина Мирончик # Светлана Пенчура # Фотофакт

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