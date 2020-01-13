Ожившая легенда. Историю родного Браслава рассказала студентка в мультфильме, и весь мир узнал о её малой родине

Новости Беларуси. Всего 150 секунд понадобилось студентке БГТУ, чтобы весь мир узнал о ее малой родине. Александра Леонова из Браслава создала мультфильм, который рассказывает старинную легенду о происхождении названия ее города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ролик в интернете уже набрал тысячи просмотров. Наши корреспонденты встретились с автором. Свободная неделя между экзаменами. Ее Александра, конечно, проводит в родном городе. Ведь здесь, где корни, и дышится по другому.

Сам город очень уютный и атмосферный. Люди отзывчивые и добрые. Здесь живут мои друзья и семья, поэтому когда я приезжаю сюда, чувствую себя умиротворенно и спокойно.

А вот и самое любимое место на карте – Замковая гора. Панорама туристических мест отсюда как на ладони: уютные улочки и знаменитые озера. Летопись гласит, что здесь был основан Браслав. На 14-метровом холме когда-то возвышался замок. Неудивительно, что при выборе темы курсовой работы по предмету «Компьютерные и мультимедийные системы» у студентки БГТУ не было сомнений, о чем будет ее мультфильм.

Александа Леонова, студентка БГТУ:

Работа над мультфильмом началась с похода на Замковую гору, где все и начиналось. Прочла текст легенды на информационном стенде. Поразмышляла о том, как могут выглядеть мои герои. Посмотрела на статуи, вдохновилась их видом. Пошла домой и начала работу.

Два месяца ушло на то, чтобы создать героев и заставить их двигаться. Затем монтаж и звуковое оформление. Всего 150 секунд понадобилось ей, чтобы рассказать о происхождении названия малой родины. О том, как два брата погубили себя из-за капризной княжны в борьбе за трон. А третий, Брас, узнав и гибели близких, отказался жениться на девушке. Та от горя бросилась в озеро, вскоре умерли ее мать и отец. Городом остался править Брас, в честь которого и нарекли местечко.

Екатерина Мирончик, преподаватель БГТУ:

Очень детально прорисованы картинки... В университете работу отметили на 10 баллов: видно, что сделано с душой. Екатерина Мирончик:

Ребят прошу выбирать темы, близкие и интересные им самим, чтобы работа проходила с вдохновением, с удовольствием. Александра хотела сделать еще онлайн-музей Браслава и для его наполнения придумала оживить одну из легенд.

Такой мультимедийной поддержки в краеведческом музее Браслава не ожидали. Ролик в интернете уже набрал тысячи просмотров.

Светлана Пенчура, научный сотрудник Браславского районного объединения музеев:

Легенда дальше нашего района не распространялась. Но мультимедийный мультфильм, который выполнила Александра, уже распространился по всей территории. Люди просматривают, интересуются историей Браслава, и у всех возникает один и тот же вопрос: «Где находится Браслав?»