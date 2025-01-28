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Оздоровиться и прийти в тонус. Узнали, где делают фито-процедуру в кедровой бочке

28 января 2025 14:56
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Как на курорте. Завершить выходной предлагаем в докшицком бассейне, чтобы отдохнуть телом и душой. Недавно сюда привезли кедровую фитобочку, можно оздоровиться и прийти в тонус, рассказали в программе «Путевка BY» на СТВ. 

Оздоровиться и прийти в тонус. Узнали, где делают фито-процедуру в кедровой бочке-2

Ольга Маслакова, медицинская сестра:
Паровая мини-сауна, но с некоторым щадящим эффектом, потому что температура здесь поменьше, чем в сауне, голова пациента остается над поверхностью бочки. Дышит он обычным воздухом, нагрузка не такая большая. В емкость закладываются травы, пар получается уже травяной и оздоравливающий. Оптимальный режим 50 градусов и 20 минут, но индивидуально, кто-то не выдерживает 20 минут.

Оздоровиться и прийти в тонус. Узнали, где делают фито-процедуру в кедровой бочке-4

Море удовольствия. Фито-процедура особенно рекомендуется при хронической усталости, стрессе и бессоннице. Эффект на лицо. Мышцы расслабляются, появляется легкость в теле, разглаживается кожа, уходят отеки. Усиливается обмен веществ, можно похудеть к весне. Идеальная формула. Но есть противопоказания. Лучше проконсультироваться с врачом.

Подробности в видео

# Туризм # Анастасия Макеева # Здоровье

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