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«Овощной салат, пюре и котлета». В Минской области разнообразили меню школьников – что в рационе?

06 сентября 2023 13:41
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Новости Беларуси. В прошлом учебном году десятки школ по всей стране приняли участие в пилотном проекте по организации школьного питания. С 1 сентября новая система активно внедряется, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Как изменилось питание в Вилейской средней школе № 3, узнала наш корреспондент Дарья Авсюк.

«Овощной салат, пюре и котлета». В Минской области разнообразили меню школьников – что в рационе?-1

Утро в школьной столовой – целая страница детства. Вкус многих блюд запомнится на всю жизнь. Кастрюли здесь начинают кипеть задолго до первого урока. Нужно успеть приготовить салаты, горячее и гарниры. Столы засервировать и подать вовремя, чтобы не остыло.

«Овощной салат, пюре и котлета». В Минской области разнообразили меню школьников – что в рационе?-4

Николай Гиро, директор средней школы № 3:
Меню дзеліцца на 2 сезона. Вось зараз мы харчуемся меню, якое складзена на восень і зіму, потым вясна – лета, таму меню мяняецца двойчы ў час навучальнага года.

«Овощной салат, пюре и котлета». В Минской области разнообразили меню школьников – что в рационе?-7

Дарья Авсюк, корреспондент:
Минимум сахара, больше витаминов. Сегодня на обед овощной салат, пюре и котлета. Новое школьное меню не предполагает фастфуда.

Подробности в видео.

# Школы в Беларуси # общество # Дарья Авсюк # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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