«Овощной салат, пюре и котлета». В Минской области разнообразили меню школьников – что в рационе?

Новости Беларуси. В прошлом учебном году десятки школ по всей стране приняли участие в пилотном проекте по организации школьного питания. С 1 сентября новая система активно внедряется, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Как изменилось питание в Вилейской средней школе № 3, узнала наш корреспондент Дарья Авсюк.

Утро в школьной столовой – целая страница детства. Вкус многих блюд запомнится на всю жизнь. Кастрюли здесь начинают кипеть задолго до первого урока. Нужно успеть приготовить салаты, горячее и гарниры. Столы засервировать и подать вовремя, чтобы не остыло.

Николай Гиро, директор средней школы № 3:

Меню дзеліцца на 2 сезона. Вось зараз мы харчуемся меню, якое складзена на восень і зіму, потым вясна – лета, таму меню мяняецца двойчы ў час навучальнага года.