Беларусь планирует привлечь к финансированию проектов Азиатский банк инвестиций

Условия предоставления финансов этим банком соответствуют лучшим мировым стандартам. Предполагается, что наша страна сможет привлекать средства под инфраструктурные проекты, такие как модернизация транспортных коридоров, логистической и энергетической отрасли, а также для развития парка «Великий камень».

Сергей Рахманов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Вот эта инициатива создания Азиатского банка развития ориентирована с одной стороны на поддержку инвестиций в рамках проекта «Один пояс, один путь» и в целом для развития инфраструктуры в азиатском регионе и за его пределами, а с другой стороны – это проект, который является глобальным. Поэтому присоединение Беларуси к этому проекту имеет важное значение как для национальной экономики, так и для активизации участия Беларуси в глобальных проектах.

«Отсутствует дубляж на бумажном носителе». В Беларуси постепенно переходят на электронный документооборот