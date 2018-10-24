Беларусь планирует привлечь к финансированию проектов Азиатский банк инвестиций

Новости Беларуси. Сенаторы на заседании пятой сессии Совета Республики ратифицировали соглашение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сенаторы на заседании пятой сессии Совета Республики ратифицировали соглашение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Условия предоставления финансов этим банком соответствуют лучшим мировым стандартам. Предполагается, что наша страна сможет привлекать средства под инфраструктурные проекты, такие как модернизация транспортных коридоров, логистической и энергетической отрасли, а также для развития парка «Великий камень».
Сергей Рахманов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Вот эта инициатива создания Азиатского банка развития ориентирована с одной стороны на поддержку инвестиций в рамках проекта «Один пояс, один путь» и в целом для развития инфраструктуры в азиатском регионе и за его пределами, а с другой стороны – это проект, который является глобальным. Поэтому присоединение Беларуси к этому проекту имеет важное значение как для национальной экономики, так и для активизации участия Беларуси в глобальных проектах.
«Отсутствует дубляж на бумажном носителе». В Беларуси постепенно переходят на электронный документооборот