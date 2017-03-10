Отсрочка даст возможность устроиться: что именно изменилось в декрете №3

Новости Беларуси. Отменять декрет № 3 не будут, но в 2017 году социальный сбор оплачивать не понадобится. Об этом заявлено на совещании у Президента об актуальных вопросах развития страны.

Тем, кто успел оплатить счет от налоговой, деньги пойдут «в зачет» следующих 12 месяцев.

А если в 2017 году в трудовой книжке появится запись о трудоустройстве, вклад вернут. Президент также раскритиковал работу чиновников в реализации декрета о социальном иждивенчестве. Документ должны доработать. Выверенные и реальные списки жителей столичного региона, которые не участвуют в финансировании госрасходов, необходимо подготовить к 1 октября.

Белорусы:

Возмущаются, многие не желают работать. Тут палка о 2 концах, как говорят в народе. Но эта отсрочка даст многим подумать, возможность устроится, чтобы избежать этих пригласительных.

Это шанс для молодого поколения найти какую-то работу, выход из этого всего положения. Чтобы не быть безработным.

Методы работы с гражданами, которые не участвуют в финансировании госрасходов, останутся неизменными. Индивидуальный подход к каждой жизненной ситуации и право отмены налога в отдельных случаях местными Советами депутатов и райисполкомами сохранится, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.