Отряд специального назначения «Смерч» сформирован во внутренних войсках. Кто туда вошёл – рассказал Карпенков

Новости Беларуси. Отряд специального назначения «Смерч» сформирован во внутренних войсках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественное мероприятие, посвященное окончанию учебного сбора спецподразделения состоялось 16 декабря в войсковой части 3214.

300 военнослужащих запаса на протяжении двух недель совершенствовали специальные навыки, а также приобретали новые знания и умения по огневой, тактической и медицинской подготовке. Занятия проходили в учебном центре в «Воловщине».

По завершении обучения военнослужащие стали единым подготовленным подразделением, которое в случае необходимости сможет дать достойный отпор противнику, защищая жизнь и безопасность белорусов.

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками Беларуси:

Это, конечно же, военнослужащие, которые прошли 2020 и 2021 год. Которые обладают особым характером, особой подготовкой. Они добровольцы. И мы из них создали этот резерв в первую очередь. Во вторую очередь, конечно же, это ветераны. Ветераны внутренних войск, подразделений специального назначения, ассоциация «Честь». Боевой дух у специального отряда очень высокий. Сформировался такой настоящий боевой коллектив. Командование, инструкторы, военнослужащие обладают очень высокой мотивацией.