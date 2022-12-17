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Отряд специального назначения «Смерч» сформирован во внутренних войсках. Кто туда вошёл – рассказал Карпенков

17 декабря 2022 08:52
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Новости Беларуси. Отряд специального назначения «Смерч» сформирован во внутренних войсках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественное мероприятие, посвященное окончанию учебного сбора спецподразделения состоялось 16 декабря в войсковой части 3214.  

Отряд специального назначения «Смерч» сформирован во внутренних войсках. Кто туда вошёл – рассказал Карпенков-1

300 военнослужащих запаса на протяжении двух недель совершенствовали специальные навыки, а также приобретали новые знания и умения по огневой, тактической и медицинской подготовке. Занятия проходили в учебном центре в «Воловщине».  

Отряд специального назначения «Смерч» сформирован во внутренних войсках. Кто туда вошёл – рассказал Карпенков-4

По завершении обучения военнослужащие стали единым подготовленным подразделением, которое в случае необходимости сможет дать достойный отпор противнику, защищая жизнь и безопасность белорусов.  

Отряд специального назначения «Смерч» сформирован во внутренних войсках. Кто туда вошёл – рассказал Карпенков-7

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками Беларуси:  
Это, конечно же, военнослужащие, которые прошли 2020 и 2021 год. Которые обладают особым характером, особой подготовкой. Они добровольцы. И мы из них создали этот резерв в первую очередь. Во вторую очередь, конечно же, это ветераны. Ветераны внутренних войск, подразделений специального назначения, ассоциация «Честь». Боевой дух у специального отряда очень высокий. Сформировался такой настоящий боевой коллектив. Командование, инструкторы, военнослужащие обладают очень высокой мотивацией.  

Отряд специального назначения «Смерч» сформирован во внутренних войсках. Кто туда вошёл – рассказал Карпенков-10

Военнослужащим «Смерча» командиры вручили удостоверения, а также благодарности и нагрудный знак «За самаадданную службу». Аналогичные подразделения в ближайшее время будут созданы во всех соединениях внутренних войск.  

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Николай Карпенков # Фотофакт

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