Весна посреди зимы: в Молодечно на клумбе одной из улиц распустились цветы

Новости Беларуси. Жители одной из улиц Молодечно не могут надивиться на природное чудо: среди зимы на клумбе распустились цветы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

И не подснежники, а – анютины глазки. Плюсовые температуры, отсутствие снега сбили растения с толку. А, между тем, синоптики утверждают: как минимум, до конца этой недели – морозов нам не ждать! Обещают плюс 7. Ну, как есть – так есть. Спасибо за весну посреди зимы.