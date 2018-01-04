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Весна посреди зимы: в Молодечно на клумбе одной из улиц распустились цветы

04 января 2018 15:09
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Новости Беларуси. Жители одной из улиц Молодечно не могут надивиться на природное чудо: среди зимы на клумбе распустились цветы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Весна посреди зимы: в Молодечно на клумбе одной из улиц распустились цветы -1

И не подснежники, а – анютины глазки. Плюсовые температуры, отсутствие снега сбили растения с толку. А, между тем, синоптики утверждают: как минимум, до конца этой недели – морозов нам не ждать! Обещают плюс 7. Ну, как есть – так есть. Спасибо за весну посреди зимы.

Весна посреди зимы: в Молодечно на клумбе одной из улиц распустились цветы -3

# общество # Растения и цветы # Фотофакт

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