Оплату коммуналки сделают более прозрачной: утверждена новая концепция развития ЖКХ Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси намерены расширить список граждан, которые смогут рассчитывать на субсидии в оплате коммунальных услуг, а саму систему сделать более прозрачной. Это станет возможным благодаря введению новых дифференцированных тарифов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новую концепция развития ЖКХ утвердило правительство. Подходили к ней комплексно, разработкой занимались все заинтересованные ведомства. В документе обратили внимание на самые острые проблемы: износ очистных сооружений, высокое энергопотребление жилых домов, нехватку опытных кадров. Решать все эти вопросы будут одновременно за счет более совершенных механизмов социальной защиты населения и даже задействуя ученых. Немало предусмотрено и для того, чтобы наладить диалог белорусов с организациями, которые оказывают коммунальные услуги.

Геннадий Акстилович, начальник отдела по работе с обращениями граждан и СМИ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Это внедрение единой диспетчерской службы на территории всей Республики Беларусь, службы 115, которая показала положительный эффект в городе Минске. Работа начата по этому, облисполкомом поручено эту работу к 2018 году завершить. Создание единого информационного пространства на базе АИС «Расчет», которая позволит потребителю в режиме реального времени получать всю информацию об оказываемых жилищно-коммунальных услугах, об их качестве, о технологических перерывах.