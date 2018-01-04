Обновленный военный городок открыли на полигоне «Борисовский»

Андрей Некрашевич, начальник Главного управления боевой подготовки:

Это самый большой полигон Вооружённых сил Республики Беларусь. Именно на этом полигоне проходят все основные мероприятия боевой подготовки, в том числе и основные мероприятия в ходе совместного стратегического учения «Запад-2017». Ни для кого не секрет, когда офицер, прапорщик, солдат живёт в нормальных условиях, он также качественно будет выполнять стоящие перед ним задачи.