Новости Беларуси. С новосельем! Обновленный военный городок открыли на полигоне «Борисовский», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. С новосельем! Обновленный военный городок открыли на полигоне «Борисовский», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Благоустроили территорию, отремонтировали общежитие и столовую. Сейчас служба – одно удовольствие. Всего модернизировали более 60 объектов.
Андрей Некрашевич, начальник Главного управления боевой подготовки:
Это самый большой полигон Вооружённых сил Республики Беларусь. Именно на этом полигоне проходят все основные мероприятия боевой подготовки, в том числе и основные мероприятия в ходе совместного стратегического учения «Запад-2017». Ни для кого не секрет, когда офицер, прапорщик, солдат живёт в нормальных условиях, он также качественно будет выполнять стоящие перед ним задачи.
Обновленный военный городок – своеобразный новогодний подарок. Солдаты и сержанты уже оценили уровень комфорта.