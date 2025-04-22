Откуда пошло название города Свислочь? Рассказываем легенду про ятвяжского бога

Весенний гид! Продолжаем приключения в заповедном пущанском крае и отправляемся в город Свислочь в программе «Путевка BY». Напишем письмо в прошлое и отправимся в историко-краеведческий музей. Восхитимся мемориалом и почтим память героев. Отыщем волшебное место и загадаем желание у камня-следовика ятвягов. А еще закружим в местных танцах и узнаем все о богатых традициях.

Добро пожаловать на север Беловежской пущи. Неспроста герб Свислочи украшает зубр. Впервые о поселении упоминается в 1256 году в Ипатьевской летописи. Выгодное географическое положение сыграло свою роль в развитии, и уже в 1523-м это было местечко.

В древности на этих землях жили ятвяжские и славянские племена. В музее есть немало свидетельств и приветов из прошлого – орудия труда, фрагменты керамики, амулеты. Предполагают, что название Свислочь имеет ятвяжские корни и означает «болотистое место, сырость». Еще одна версия – от одноименной реки.

Ольга Трофимик, главный хранитель фондов Свислочского историко-краеведческого музея:

Ятвяжский бог в виде старца посетил поселение, просился на ночь, никто не открывал, но, пройдя немного дальше, жили старик со старухой – приютили, накормили. Утром они проснулись в красивом, большом замке. С тех пор стали селиться люди – такая легенда происхождения города Свислочь.