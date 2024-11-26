Откуда пошло название Дрибин? Рассказываем легенду

Молодой. Симпатичный. Уютный. Познакомиться с Дрибином можно за полчаса. Но богатая история и славные традиции продлят ваше путешествие на все выходные, рассказали в программе «Путевка BY». Начнем с необычного названия. По легенде, на заболоченном месте произрастал лес. От переизбытка влаги деревья высыхали. Купцы рубили сухостойные деревья и изготавливали из них конные телеги – «дробины». Так и стали величать населенный пункт.

В паспорте Дрибина 1569 год рождения. Он впервые упоминается в Указе короля Сигизмунда II Августа о создании Мстиславского воеводства. В XVI веке край прославили торговые пути. По дороге на Смоленск и Мстиславль купцы останавливались, чтобы пополнить фуражные запасы. Район был образован в 1924 году. Несколько раз ликвидировался и восстанавливался. Последнее возрождение произошло в 1989 году в связи с аварией на ЧАЭС. В районе было построено шесть поселков, где переселенцы нашли свою вторую родину.