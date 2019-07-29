Готовим кофе по-турецки дома. Советы бариста
Молотый и растворимый, арабика и робуста, эспрессо и капуччино… Пьянящий аромат бодрящего утреннего напитка уже давно завоевал сердца миллионов. У каждого сорта зерна есть свои изюминки, но в зависимости от способа заваривания, каждая особенность играет новыми красками и раскрывается более ярко.
Густой, тёмный, с ароматной пенкой, кофе по-турецки горячо любим не только на Востоке, но и во всём мире.
Егор Рымашевский, бариста:
Для приготовления кофе на песке используется самый тонкий помол, как пыль. С ними в домашних условиях лучше всего справляется лопастная кофемолка.
Традиционный кофе по-турецки должен быть очень крепким, поэтому ,чтобы сохранить всю вкусовую палитру напитка, используют классическое соотношение 10 граммов молотых зёрен к 100 миллилитрам воды, как в нашем случае. Приблизительно это одна чайная ложка с горочкой на одну порцию.
Варят напиток в специально разогретом песке, не перемешивают и не доводят до кипения.
Егор Рымашевский:
В домашних условиях сделать это очень легко. Если есть электрическая плита, можно взять ёмкость, украсть у детишек во дворе песочек, просеять его, и железную ёмкость поместить на плиту, и тем самым мы добьёмся, что песок будет нагреваться.
Три минуты и бодрящий напиток готов! За этот небольшой период в турке уже успевает образоваться ароматная воздушная пенка – главная фишка правильного кофе по-турецки!
Егор Рымашевский:
Кофе на песке наиболее богат кофеином, поэтому это лучший способ проснуться с утра.
Для другого способа приготовления кофе вам понадобится воронка и бумажный фильтр. Уникальность метода в том, что вы можете повлиять на полноту вкуса напитка путём изменения скорости пролива воды.
Егор Рымашевский:
Это у нас японская воронка, это последователь воронки, которая появилась в Германии. Здесь у нас используется бумажный фильтр.
Если вы – ярый поклонник натурального аромата зёрен, этот метод безусловно придётся вам по вкусу. Кофе в воронке получает максимальное количество эфирных масел, а молотые зёрна нельзя пережечь, например, как при заваривании в турке.
Егор Рымашевский:
Бумажный фильтр смачивается для того, чтобы было лучше прилегание к стенкам воронки, и чтобы убрать бумажный привкус.
Если времени на утренние посиделки с чашечкой кофе у вас нет, попробуйте наиболее простой и быстрый способ заваривания – френч-пресс. Пересыпьте молотый кофе в специальную ёмкость и залейте небольшим количеством горячей воды – примерно в два раза больше, чем масса зерна, вставьте поршень в колбу и опустите до поверхности напитка.
Егор Рымашевский:
Сейчас просто происходит заваривание , этот способ он похож на чашку, но так как мы можем отделить гущу от воды, мы можем контролировать количество кофеина в нашем напитке.