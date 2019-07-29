Готовим кофе по-турецки дома. Советы бариста

Молотый и растворимый, арабика и робуста, эспрессо и капуччино… Пьянящий аромат бодрящего утреннего напитка уже давно завоевал сердца миллионов. У каждого сорта зерна есть свои изюминки, но в зависимости от способа заваривания, каждая особенность играет новыми красками и раскрывается более ярко. Густой, тёмный, с ароматной пенкой, кофе по-турецки горячо любим не только на Востоке, но и во всём мире.

Егор Рымашевский, бариста:

Для приготовления кофе на песке используется самый тонкий помол, как пыль. С ними в домашних условиях лучше всего справляется лопастная кофемолка. Традиционный кофе по-турецки должен быть очень крепким, поэтому ,чтобы сохранить всю вкусовую палитру напитка, используют классическое соотношение 10 граммов молотых зёрен к 100 миллилитрам воды, как в нашем случае. Приблизительно это одна чайная ложка с горочкой на одну порцию. Варят напиток в специально разогретом песке, не перемешивают и не доводят до кипения.

Егор Рымашевский:

В домашних условиях сделать это очень легко. Если есть электрическая плита, можно взять ёмкость, украсть у детишек во дворе песочек, просеять его, и железную ёмкость поместить на плиту, и тем самым мы добьёмся, что песок будет нагреваться. Три минуты и бодрящий напиток готов! За этот небольшой период в турке уже успевает образоваться ароматная воздушная пенка – главная фишка правильного кофе по-турецки! Егор Рымашевский:

Кофе на песке наиболее богат кофеином, поэтому это лучший способ проснуться с утра.

Для другого способа приготовления кофе вам понадобится воронка и бумажный фильтр. Уникальность метода в том, что вы можете повлиять на полноту вкуса напитка путём изменения скорости пролива воды. Егор Рымашевский:

Это у нас японская воронка, это последователь воронки, которая появилась в Германии. Здесь у нас используется бумажный фильтр.

Если вы – ярый поклонник натурального аромата зёрен, этот метод безусловно придётся вам по вкусу. Кофе в воронке получает максимальное количество эфирных масел, а молотые зёрна нельзя пережечь, например, как при заваривании в турке. Егор Рымашевский:

Бумажный фильтр смачивается для того, чтобы было лучше прилегание к стенкам воронки, и чтобы убрать бумажный привкус.