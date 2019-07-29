Кто страдает «синдромом отличника». Рассказывает психолог

Умение жонглировать достижениями – коронный номер нашей героини, отработанный годами. Но весь фокус в том, что на арене славы перед нами предстаёт типичная заложница «синдрома отличника». В желании заполучить приз зрительских симпатий такие особы готовы выполнять самые разнообразные трюки.

Ольга Некрасова: Мне всё хочется делать идеально. Занимаюсь творчеством, я рисую, учусь играть на скрипке. И в этом мне тоже очень важно, чтобы всё было хорошо. Я даже такая в личной жизни.

Марина Прохорова, психолог:

«Синдром отличника» относит нас к проблемам родительско-детского характера. Если ребёнок постоянно стремится быть лучшим во всём, то это, скорее, звоночек про то, что, наверное, в своей семье он либо не до конца получает похвалу и признание того, что он прекрасен такой, какой он есть.

Чаще всего в подобных семьях проповедуют строгое воспитание, основанное на завышенной планке родительских ожиданий. И, если ребенку не удаётся пополнять копилку новыми свершениями, ему платят другой монетой – отвергают или критикуют. Нередко родители ассоциируют себя с успехами своего чада. И любую неудачу принимают на свой счёт.

Марина Прохорова:

Есть случаи, когда родители прямо конкретно насаждают свою позицию ребёнку, либо начинают очень критиковать, либо требовать. И тогда ребёнок волей-неволей, насильственно ему приходится становиться отличником. Либо просто большая любовь ребёнка к родителям, желание максимально быть приближённым к ним, ориентируют его на то, чтобы достигать высоких результатов.

Безусловно, перфекционизм – двигатель внутреннего прогресса личности. Почивать на лаврах «отличник» долго не сможет, поэтому, засучив рукава, снова отправится завоёвывать очередные трофеи. А стоит ли?

Марина Прохорова:

Зачастую в процессе терапии человек может услышать голоса родителей, педагога. Каждый раз вот эти отголоски ситуаций подталкивают человека двигаться по определённому сценарию. Если спросить человека, для чего он это делает, ведь у него уже всё есть, часто такие люди теряются. Не понимают, а что толкает двигаться дальше.

Цените своих близких не за их достижения и статус, а просто так, чтобы им впоследствии не пришлось мучительными способами заслуживать вашу любовь.