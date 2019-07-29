Прямой эфир

Кто страдает «синдромом отличника». Рассказывает психолог

29 июля 2019 08:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Красавица. Спортсменка. Отличница во всех сферах жизни Ольга привыкла достигать наилучших результатов.

Кто страдает «синдромом отличника». Рассказывает психолог-1

Ольга Некрасова:
Мне всё хочется делать идеально. Занимаюсь творчеством, я рисую, учусь играть на скрипке. И в этом мне тоже очень важно, чтобы всё было хорошо. Я даже такая в личной жизни.

Умение жонглировать достижениями коронный номер нашей героини, отработанный годами. Но весь фокус в том, что на арене славы перед нами предстаёт типичная заложница «синдрома отличника». В желании заполучить приз зрительских симпатий такие особы готовы выполнять самые разнообразные трюки.

Кто страдает «синдромом отличника». Рассказывает психолог-4

Марина Прохорова, психолог:
«Синдром отличника» относит нас к проблемам родительско-детского характера. Если ребёнок постоянно стремится быть лучшим во всём, то это, скорее, звоночек про то, что, наверное, в своей семье он либо не до конца получает похвалу и признание того, что он прекрасен такой, какой он есть.

Чаще всего в подобных семьях проповедуют строгое воспитание, основанное на завышенной планке родительских ожиданий. И, если ребенку не удаётся пополнять копилку новыми свершениями, ему платят другой монетой отвергают или критикуют. Нередко родители ассоциируют себя с успехами своего чада. И любую неудачу принимают на свой счёт.

Марина Прохорова:
Есть случаи, когда родители прямо конкретно насаждают свою позицию ребёнку, либо начинают очень критиковать, либо требовать. И тогда ребёнок волей-неволей, насильственно ему приходится становиться отличником. Либо просто большая любовь ребёнка к родителям, желание максимально быть приближённым к ним, ориентируют его на то, чтобы достигать высоких результатов.

Безусловно, перфекционизм двигатель внутреннего прогресса личности. Почивать на лаврах «отличник» долго не сможет, поэтому, засучив рукава, снова отправится завоёвывать очередные трофеи. А стоит ли?

Марина Прохорова:
Зачастую в процессе терапии человек может услышать голоса родителей, педагога. Каждый раз вот эти отголоски ситуаций подталкивают человека двигаться по определённому сценарию. Если спросить человека, для чего он это делает, ведь у него уже всё есть, часто такие люди теряются. Не понимают, а что толкает двигаться дальше.

Цените своих близких не за их достижения и статус, а просто так, чтобы им впоследствии не пришлось мучительными способами заслуживать вашу любовь.

# Консультация психолога # общество # Марина Прохорова # Ольга Некрасова

Другие новости рубрики

Все новости
Готовим кофе по-турецки дома. Советы бариста
29 июля 2019 08:14

Готовим кофе по-турецки дома. Советы бариста

В Бресте польские военные проинспектирует 38-ю десантно-штурмовую бригаду
29 июля 2019 06:54

В Бресте польские военные проинспектирует 38-ю десантно-штурмовую бригаду

Нововведения в Трудовом кодексе. Рассказываем максимально понятно
28 июля 2019 19:51

Нововведения в Трудовом кодексе. Рассказываем максимально понятно