Новые вакцины появятся в Национальном календаре. Помимо 12 прививок, в ближайшее время список пополнят вакцины против вируса папилломы человека и пневмококка. Дополнительный этап вакцинации от коклюша, когда прививать начнут 6-летних детей, поможет скорректировать ситуацию, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние пять месяцев 2024 года в стране зарегистрированы 1 600 случаев этого заболевания.

Этот журнал учета инфекционных заболеваний – не просто часть истории Могилевской областной санэпидемстанции, а наглядный пример эффективности вакцинации на территории региона за последние семь десятилетий. В 1960-х годах, по данным эпидемиологов, корью и краснухой в Могилевской области ежегодно заражались около 3 000 человек. Первая волна прививок не смогла обуздать коварные болезни.

Эта красная кардиограмма – хвост последствий эпидемии кори, «обрубить» который удалось лишь после введения ревакцинации – повторной прививки детям в 6 лет. Такой подход дал стойкий иммунный ответ.