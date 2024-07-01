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Отказников от прививок всё меньше! Какие новые вакцины появятся в Национальном календаре?

01 июля 2024 19:49
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Новые вакцины появятся в Национальном календаре. Помимо 12 прививок, в ближайшее время список пополнят вакцины против вируса папилломы человека и пневмококка. Дополнительный этап вакцинации от коклюша, когда прививать начнут 6-летних детей, поможет скорректировать ситуацию, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние пять месяцев 2024 года в стране зарегистрированы 1 600 случаев этого заболевания.

Отказников от прививок всё меньше! Какие новые вакцины появятся в Национальном календаре?-1

Этот журнал учета инфекционных заболеваний – не просто часть истории Могилевской областной санэпидемстанции, а наглядный пример эффективности вакцинации на территории региона за последние семь десятилетий. В 1960-х годах, по данным эпидемиологов, корью и краснухой в Могилевской области ежегодно заражались около 3 000 человек. Первая волна прививок не смогла обуздать коварные болезни.

Эта красная кардиограмма – хвост последствий эпидемии кори, «обрубить» который удалось лишь после введения ревакцинации – повторной прививки детям в 6 лет. Такой подход дал стойкий иммунный ответ.

Отказников от прививок всё меньше! Какие новые вакцины появятся в Национальном календаре?-4

На сегодня это единичные спорадические случаи или случаи распространения внутрисемейного, которые связаны в основном с заболеванием неиммунизированных лиц.

Отказников от прививок всё меньше! Какие новые вакцины появятся в Национальном календаре?-7

За последние 30 лет в Беларуси сформирована четкая система по вакциноуправляемым инфекциям. Сегодня в Национальном календаре 12 прививок против опасных заболеваний: от вирусного гепатита В до гриппа. В ближайшее время это список пополнится еще двумя вакцинами – против пневмококка и вируса папилломы человека.

Отказников от прививок всё меньше! Какие новые вакцины появятся в Национальном календаре?-10

Максим Сакович, исполняющий обязанности главного врача Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Это достаточно серьезная инфекция, которая в последующем может вызывать рак шейки матки, вакцинации будут подлежать девочки в возрасте 11 лет.

Подробности в сюжете.

# Вакцинация # общество # Юлия Мычка

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