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Отказались от распределения – обучение оплатите, стипендию возвращать не придется

15 декабря 2016 10:25
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Новости Беларуси. Студентам, отказавшимся от распределения, теперь не нужно будет возвращать стипендии за годы обучения. Правительство Беларуси упростило механизм расчета потраченных государством средств на обучение студентов. Теперь при отказе от распределения не нужно будет возвращать расходы на стипендии, бесплатное питание и траты на содержание общежитий, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Юлия Бородун, пресс-секретарь Министерства образования Республики Беларусь:
То есть если человек, который получает свое первое рабочее место, по каким-то причинам не сможет воспользоваться этим первым рабочим местом или вынужден уехать, например, в другой город или распределиться в другое место, то он не будет оплачивать ту сумму, которую государство потратило на его стипендию. В обязательную оплату войдет только самое обучение.

# общество # Распределение # Юлия Бородун

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