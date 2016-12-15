48 катков, 27 хоккейных коробок, 16 лыжных трасс: какой спектр услуг будет представлен минчанам?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Лариса Евсейчик, директор ГУ «Минский городской учебно-методический центр физического воспитания населения».

Лариса Евсейчик, директор ГУ «Минский городской учебно-методический центр физического воспитания населения»:

Принято решение Мингорисполкома – будет залито 48 катков, 27 хоккейных коробок, подготовлено 16 лыжных трасс. Будет представлен широкий спектр услуг для населения. Но всё зависит от погодных условий. На сегодняшний день из-за погодных условий могут работать только мобильные катки. Их у нас сейчас 2 – на Победителей, 4А и в Чижовке возле Чижовки-Арены.

48 катков: по сравнению с предыдущим годом - это поменьше, но они будут более качественными.

Полная версия интервью - в видеоматериале.