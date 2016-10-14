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Отечественный виноград: белорус вырастил 30 сортов в неблагоприятном климате

14 октября 2016 15:14
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Новости Беларуси. Более 30 сортов винограда в коллекции пенсионера из Крупского района. Леонид Комисарчик занимается выращиванием нежной культуры на своем подворье в поселке Холопеничи. 

Урожай на 12 сотках каждый год стабильно высокий.

Садовник со стажем, а занимается выращиванием винограда леонид Артемович более 40 лет, не боится экспериментировать и пробует все новые сорта. 

Вместе с семьей после авария на Чернобыльской АЭС он переехал из солнечной Гомельщины на север Минщины. Однако, благодаря усердной работе, и тут теплолюбивая культура прижилась. А по вкусу и размерам ягода превосходит заморских конкурентов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Леонид Комисарчик, житель посёлка Холопеничи Крупского района:
Он набрал полную сладость. Даже в магазине иной раз не возьмешь такой по сладости. Всё время получаю удовольствие: мне приятно возле него находиться, я отдыхаю. Оно и приятно, и полезно.

# общество # Приусадебные участки # Фотофакт # Леонид Комисарчик

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