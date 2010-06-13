Отдых в Крыму: как провести пару недель на Черном море дешево и сердито

Пока большинство белорусов лишь задумываются, где провести пару недель, забыв о повседневных проблемах. Для некоторых Сейшелы и Бали уже не предел мечтаний, но для многих предпочтителен эконом-вариант - хорошо знакомый и почти родной Крым.

Так было много-много лет, было есть и будет. О чем ещё, как ни о нём, вспоминают суровыми зимними вечерами наши деды, отцы, друзья и друзья друзей . Именно о нём — дешёвом и сердитом отдыхе. И вот лето, и старая песня о крымской сказке начинается снова.

В стране курортов — начало сезона. Так называемые «дикари» потихоньку съезжаются к морю. Хотя с него ли, по большому счёту, начинается отдых? Кто бывал — тот знает. Первые лица Крыма — бабушки, готовые предложить недорогую комнатушку и удобства на улице. Но на вокзале, куда мы приехали их искать, становится ясно: у бабушек отныне — новое лицо.

Хозяевам жилья, которые не всегда любят платить налоги, и без того есть, кому отдать эту самую любовь. Даже при высокой конкуренции. Для них, как в той песне, автобус с отдыхающими — большой праздник. А вот на чем останавливают выбор приезжие — другой вопрос. Ехали, смотрели по сторонам и вот они — белорусские номера.

Эта компания белорусов здесь отдыхает уже второй сезон. В двухэтажном коттедже со всеми удобствами жили и в прошлом году. Понравилось, и вот приехали снова.

В этих приморских краях белорусские туристы вообще нарасхват. Они, наравне с россиянами, — частые гости Крыма. И для них, по большому счету, преобразовалась местная инфраструктура. Вот и в соседний дом скоро приедет отдыхать семья из Минска.

Они живут вместе с нами — душа в душу. Об этом говорит хотя бы то, что белорусы привозят с отдыха, помимо ярких впечатлений.

Раиса Нагорная, владелец гостевого дома:

Здесь у нас отдыхала молодая семья, свадебное путешествие было у них. После отдыха родилась девочка. Они даже предлагали нам быть кумовьями.

Но туристы — публика разношерстная. И уже в других, вроде бы, знакомых курортных городах, мы с трудом узнавали местные пейзажи.

Что собой представляет сегодняшний Крым: домиков гостевого типа на морском побережье становится с каждым годом все больше. Они и правда растут здесь как грибы. Кто-то называет их на иностранный манер — эллинги, кто-то — гостевые дома. Хотя, по большому счету, это просто мини-оттели. То есть, вроде бы, и не частный дом. А вроде бы, и не большая гостиница. Причем у приезжих туристов именно такие дома пользуются повышенным спросом.

Один из бывших хозяев Черкизовского рынка в Москве в один солнечный крымский день подумал, куда бы вложить свои сбережения. В его мини-отеле теперь есть все, что белорусской душе угодно. В частности о ней Андрей Васильевич думал, когда строил эти номера, бассейн, роскошный газон с розами и даже пруд с рыбками.

Через призму Крыма многолетней давности он посмотрел в его перспективу. И это не изыски, говорит Андрей Васильевич — так должны отдыхать его гости. С комфортом и наименьшими затратами. Номер в его гостинице стоит около 30 долларов.

Андрей Кузьмин, владелец гостевого дома:

Они ужасно радовались, что они в таком номере живут. Звонили в Минск и кричали: мы в генеральском номере живем. Я хохотал, ну ради Бога. Людям понравилось.

И если раньше его отель стоял на пустыре, теперь у него появились соседи — коллеги из Киева и Днепропетровска со своими комфортными эллингами. Но Андрей Васильевич уверен — это не столько конкуренция, сколько совместный труд во имя одной цели.

Андрей Кузьмин, владелец гостевого дома:

Я думаю что через 5 лет всё-таки Крым будет более культурным, более чистым. И в конце концов народ более потянется сюда, чем в Турцию или Египет.

Вот оно, Черное и наиболее востребованное туристами. Почему — ответ на этот вопрос Людмила Михайловна каждую неделю достает, как джинна в бутылке. Всевозможные заболевания желудочно-кишечного тракта, какие теоретически могли бы привезти отсюда отдыхающие, практически привозят только с других курортов. И дело не столько в кропотливой работе санслужб побережья, сколько в специфике самой черноморской воды.

Людмила Радченко, заведующая отделом санитарно-эпидемиологической станции (Гурзуф):

Бактерии и кишечные палочки попадают в воду, накапливаются в донных отложениях. Море чем хорошо — своей способностью к самоочищению. Всю лишнюю грязь — вот медуза — спаситель Черного моря от органики. Медуз бояться не надо. Им надо только радоваться.

Они исследуют ее два дня и с середины мая. Но из инфекционных черноморских бед могут вспомнить только холеру в Одессе прошлого века. Хотя жалобы отдыхающих все же есть. Но они, оказалось, — совсем не к месту.

Людмила Радченко, заведующая отделом санитарно-эпидемиологической станции (Гурзуф):

Рвота будет получена совершенно не от бактерий, а только как защитная реакция организма на переохлаждение или перегревание, передание непривычных фруктов. Если ребенка у нас и заберут в инфекционную больницу, то не одного подтверждения того, что это от морской воды, мы еще не получили.

Оно по-прежнему чистое, но в этом году на Черное море и правда можно посмотреть по-новому. Вдоль всего берега Крыма мы не встретили не одного платного или закрытого пляжа. Но место под солнцем, оказалось, тоже бывает разным — общественным и не очень.

Те, кто здесь бывают часто, помнят общественный пляж той же Ялты, разделенный заборами, и кассира на входе. С несанкционированной арендой стали бороться даже местные жители, до этого ходившие к морю бесплатно, и саморучно сносить ограждения.

Теперь заборы и информационные таблички если и остались — только на пляжах санаториев и гостиниц. Они ухоженные, да и шезлонг всегда лучше, чем полотенце, да и у охранников таких пляжей работы стало больше.

Таковы законы курортной жизни. Да и везде хорошо, где нас нет. Но об одном уж точно может судить каждый отдыхающий — в памяти остаются только хорошие воспоминания. А привезенные с моря — тем более.

Анна Бунькова и Сергей Капустин на неделе о том, что можно привезти с отдыха кроме фотографий.