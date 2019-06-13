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Отдых с пользой: как оздоравливают детей в центре медицинской реабилитации в Пуховичском районе

13 июня 2019 18:43
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Новости Беларуси. Свежий воздух и лечебные процедуры. Областной детский центр медицинской реабилитации Пуховичского района внедряет современные методы в оздоровлении детей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Отдых с пользой: как оздоравливают детей в центре медицинской реабилитации в Пуховичском районе-1

Лечебная физкультура, акупунктура, фиточаи и массаж – и это только часть графика маленьких отдыхающих. О санатории, где школьники Минской области могут отдохнуть и оздоровиться, репортаж Ксении Худолей.

Подробнее – в видеоинформации.

Отдых с пользой: как оздоравливают детей в центре медицинской реабилитации в Пуховичском районе-4

Отдых с пользой: как оздоравливают детей в центре медицинской реабилитации в Пуховичском районе-6

Отдых с пользой: как оздоравливают детей в центре медицинской реабилитации в Пуховичском районе-8

# Отдых # общество # Фотофакт

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