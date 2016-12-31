Новый год на городских площадях: праздничная программа Минска и областных центров

Новости Беларуси. По традиции большинство встретит Новый год за праздничным столом, однако немало и тех, кто эту ночь проведет на городских улицах. Корреспонденты СТВ сейчас работают во всех регионах страны, они готовы выйти в эфир и рассказать, что ждет белорусов в самую бессонную ночь в году.

Алена Сырова, СТВ:

Белорусская столица уже засияла огнями. По традиции самые масштабные гуляния развернутся именно в Минске. На набережной Свислочи у Дворца спорта за час до полуночи стартует шоу-программа «С Новым годом, столица». Аналогичные концерты пройдут во всех районах города на более чем 30 площадках. В Верхнем городе, на Немиге и на Октябрьской площади всю ночь будут работать стилизованные домики с лакомствами национальной кухни, горячим шоколадом и чаем. И хоть до наступления Нового года еще несколько часов, здесь уже многолюдно.

В каждом регионе Беларуси праздник будет иметь свои особенности. Как встретят 2017, знают мои коллеги.

Юрий Прокопенко, СТВ:

В Могилеве о приходе Нового года известит трубач Могислав. Ровно в полночь он выйдет на балкон ратуши под фанфары. Это и будет старт праздника на площади Славы. Пока здесь немноголюдно, но очень скоро сюда придут тысячи горожан.

Праздничная программа «Чудеса под новый год» растянется на несколько часов. Жителей города ждет волшебная елка, исполняющая не только зажигательные песни, но и самые заветные желания, а главным танцором праздника станет задорный Снеговик. Ну, а я поздравляю с наступающим своих южных соседей – гомельчан. Слово моему коллеге Александру Добрияну.

Александр Добриян, СТВ:

Гомель встретит Новый год во всеоружии. Мы в очередной раз оправдаем звание самого жаркого региона страны. И я объясню, почему: в первые минуты нового года на площадь приземлится символ 2017-го – Огненный Петух. И это не единственный гвоздь программы. Кстати, праздник на центральной площади длится не первый день.

Вообще, огня в нынешней новогодней программе будет много. Традиционную музыкальную программу дополнит неоново-барабанное шоу, а компанию Деду Морозу и Снегурочке составят 3-метровые механические роботы-трансформеры. Всю ночь будет работать и новогодняя ярмарка: горячий чай, чтобы согреться, а на память шерстяные носки и карамельные петушки. Кстати, я уже купил несколько, отправлю их посылкой в Витебск!

Анастасия Бут, СТВ:

Спасибо, Александр! Видимо, ветер долетает быстрее посылки: из Гомеля в Витебск уже пришла теплая погода. Что необычно для самого северного региона страны. Зашкаливать плюсовая температура будет и на самой большой площади Беларуси – площади Победы в Витебске. Здесь праздник под названием «С Новым годом, любимый город!» соберет тысячи горожан.

Задействуют и светодиодные экраны. За пять минут до полуночи здесь начнется трансляция поздравления главы государства. А после – танцевальная программа. Новогодние хиты благодаря техническим нововведениям услышат и увидят во всем мире, в том числе и в резиденции Деда Мороза. Петр, ты же будешь смотреть онлайн-трансляцию из Витебска?

Петр Бутрим, СТВ:

Настя, обязательно! Еще и запишу, и покажу иностранным туристам, которых в Беловежской пуще благодаря безвизовому въезду сотни. И конечно, самая большая волна тех, кто все же верит в сказку, наблюдается в эти предновогодние часы.

Нет мороза – не беда. Белорусский Дед Мороз со Снегурочкой пообещали новогоднее настроение и без большого минуса на столбике термометра. Впрочем, здесь можно встретить и других колоритных персонажей нашего фольклора – Зюзю, Лесуна или Мельничиху. Все они соберутся возле самой высокой елки. А кто же поздравит наших соседей в другом западном регионе?

Галина Буро, СТВ:

Петр, мы возьмем количеством. Так получилось, что в Гродно две центральные площади и две елки, жители постоянно спорят, какая из них главнее. Пока в приоритете та, что на площади Ленина! Именно здесь и начнется зажигательная программа. Говорят, Дед Мороз исполнит эксклюзивный номер – это сюрприз для горожан. А в два часа ночи небо над городом взорвется новогодним фейерверком.

Раз, два, три – елочка гори. Будет ли видна главная площадь Гродно из космоса – покажет новогодняя ночь. Жителям предлагают взять с собой мобильники или фонарики. По команде Деда Мороза площадь зажжется сотнями огней. Возможно, теперь Гродно станет городом больших огней!