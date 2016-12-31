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Спецфонд Президента по поддержке талантливой молодежи выделил более 300 тысяч рублей на стипендии и гранты

31 декабря 2016 13:30
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Новости Беларуси. Как раз к Новому году – стипендии, премии, гранты и материальная помощь. Глава государства подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи.

Для 90 получателей предусмотрена сумма более 300 тысяч рублей. Кроме того, выделены два гранта – Белорусской государственной академии музыки и Минскому государственному колледжу искусств на приобретение музыкальных инструментов и оборудования, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# общество # Спецфонд Президента

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