Фейерверк, представления и угощения: как Минск отпразднует Новый год

Новости Беларуси. Новогодний праздник в нынешнем году не ограничится одним днем. Напомним, что следом за 1 января выходным в Беларуси будет и понедельник – 2-е число. Есть время стать участником ярких событий практически у каждого.

Самые масштабные гуляния запланированы в Минске. Уже за час до полуночи на площадке у Дворца спорта стартует шоу-программа «С Новым годом, столица».

Аналогичные концерты пройдут во всех районах города на более чем 30 площадках. В Верхнем городе минчан будут ждать театрализованные представления, аниматоры и новогодние хиты.

У Дворца спорта и на Октябрьской площади гостям предложат многочисленные угощения: блюда национальной кухни, горячий шоколад и чай.

Яркой кульминацией первой ночи 2017 года станет фейерверк. Огненная феерия на Немиге начнется в 1:30 и продлится 12 минут. А вообще петь и плясать столица будет до 5 утра, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.