От уплаты налога на иждивенчество будут освобождены граждане, оказавшиеся в сложной ситуации

Новости Беларуси. В жизни кто-то ищет возможности, а кто-то лишь причины эти самые возможности игнорировать. От уплаты налога на иждивенчество освободят людей, действительно, попавших в трудную ситуацию.

По всей стране сейчас работают комиссии, готовые рассмотреть соответствующие документы.

Итогом может стать частичное и даже полное освобождение от финансовых выплат.

Гродненская область

Оксана Беломытцева с мужем долгое время жила в Казахстане. Потом вернулась на родину. Оформление документов, длительный процесс получения гражданства – первое время семья жила на сбережения.

А теперь вот удалось открыть свой небольшой магазин в Лиде. И вроде бизнес только начал приносить первую прибыль, как из налоговой пришло письмо.

Оксана Беломытцева, житель Лиды:

Для нас это было удивительно, что мы не успели приехать в Беларусь и уже должны.

Письмо от налоговой получил и Александр Горбач. Он и вовсе оказался тем самым «счастливцем», которому до отмены налога не хватило лишь несколько дней рабочего времени за год. Молодой человек, водитель по профессии, призывался в армию.

Александр Горбач, житель Лиды:

Я пришёл из армии, я поработал, у меня не хватало 14 дней до 183 дней этих, что надо отработать в году. Я обратился в налоговую, но мне сказали обратитесь в наш горисполком.

На комиссии – более двухсот заявок. Герои нашего сюжета попали в 30 тех, кого освободили от налога на госрасходы.

Виктор Пранюк, заместитель председатель Лидского райисполкома:

Мы обращаем внимание на то, есть ли у данного гражданина в собственности жилые помещения, дачные участки, есть ли у него гаражи, автомобили, выезжал ли он за границу, выплачивал ли он административные штрафы.

А между тем в Лидском центре занятости стоит очередь из безработных и вакансий больше, чем желающих!

И меньше тех, кто действительно хочет выполнять свои обязанности.

Галина Буро, СТВ:

Основной аргумент иждивенцев – нет работы – разбивается о базу вакансий.

В центре занятости готовы предложить десятки рабочих специальностей. Есть руководящие и инженерные позиции.

Но всё же найти работу здесь не просто. Особенно, когда нужна она лишь для того, чтоб не платить налог. Специальность не нравится, далеко от дома, тяжело, не та зарплата – каких только оправданий не слышали стены центра. Но все аргументы заканчивались, когда включалась видеокамера. И уже пустой коридор и желающих высказаться – не найти днём с огнём, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иждивенцы уверены, что работу должна искать их, а не они ее: желательно престижную и, безусловно, высокооплачиваемую, подходящую им по статусу.

А между тем, их устраивают дороги, по которым ежедневно ходят в центр занятости, устраивает и то, что специалисты-бюджетники их обслуживают, а в случае чего эти же люди – первыми будут стоять на приём к врачу. При этом, не заплатив ни копейки.