Костел Воздвижения Святого Креста: как храм на Кальварии попал в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси

Жемчужина Кальварии – Костел Воздвижения Святого Креста. Памятник неоготики окружают многовековые деревья, а дорога, ведущая к святыне, символизирует путь Христа на Голгофу.

История католического храма начинается в XVII веке, когда у дороги на Раков был построен деревянный костел ордена кармелитов с двумя высокими трехъярусными башнями. Этот земельный участок кармелитам подарил Теодор Ванькович. Рядом расположилось кладбище. На нем кармелиты, чей монастырь находился в Минске, организовали часовни в местах стояний богослужения Крестного пути. На освященных землях члены ордена стали хоронить знатных и богатых представителей древних родов белорусской и польской шляхты Кобылинских, Понятовских, Гайдукевичей, Пацевичей, Юревичей.

В 1798 году после образования Минской епархии Кальварийский костел перешел к минским францисканцам, а кладбище стало общегородским католическим. В 1830 году кладбище обнесли оградой, при въезде установили красивую браму, а на месте деревянного костела в 1841 году возвели новый храм из бутового камня, который осветили спустя год.

Валентина Короткина, экскурсовод:

У сярэдзіне XIX стагоддзя касцёл на Кальварыі становіцца адной з улюбённых святыняў мінчан і для падарожнікаў, якія наведваліся ў горад. Так, напрыклад, сюды завітаў Уладзіслаў Сыракомля са сваімі сябрамі. Вельмі яскрава апісваў Кальварыю і сам касцёл, яго ўнутранае ўбранства. Так, напрыклад, ён пісаў, што ў алтарнай частцы храма знаходзілася вельмі прыгожая карціна, намаляваная пэнзлем Яна Дамеля – мастака, якога мінчане не ведалі, для іх ён быў чужынцам, блукаў па горадзе, вельмі шмат маляваў. Маляваць любіў седзячы на ўзгорках, на Кальварыі месца высокае. Тут ён таксама часта быў. І Сыракомля ўзгадвае, што такі напамін а сабе Дамель пакінуў, размаляваўшы алтарную частку храма.

В те времена главной угрозой существованию храмов были пожары. В XIX веке храм сгорает дважды, и только к концу XIX века неравнодушным верующим удается обновить костел.

Тогда минчанам очень полюбились священники, которые служили при храме. Так, Николай Липский способствовал открытию в Минске новых храмов. Костел на Кальварии стал приютом для бедных и сирот и воскресной школой – местом образования для детей из католических семей минчан.

XX век стал временем испытаний для костела. Храм остается единственным действующим в городе, но даже в нем не было настоятеля.

Валентина Короткина, экскурсовод:

У 30-я гады храм перарабляюць на склад і святыня губляе сваё ўнутранае ўбранства. Пазней, у 40-я, уся прыгажосць, у тым ліку роспісы Дамеля, была страчана. Па адной з версій, палатно пісьма Яна Дамеля знікла пад час аднаго з пажараў, але ёсць верагоднасць, што яго аднаўлялі, а страта ўжо адбылася як раз у савецкі час. У 40-я ў пошуках прыхільнасці і нейкага супрацоўніцтва з мясцовым насельніцтвам, у гады вайны, акупанты адчыняюць святыню. Гэта быў адзін з тых храмаў Мінску, які дзейнічаў.

После окончания войны на двери храма повесят замок, а здание костела приспособят под мастерские. Однако верующие будут собираться здесь и зажигать свечи на протяжении почти 40 лет.

Дело в том, что с 50-х до 70-х годов католического костела в Минске просто не было. Самый ближайший костел, куда минчане могли прийти на Коляды и Пасху, был в деревне Красная. К слову, единственным православным храмом в те времена в Минске была церковь Александра Невского. Это была большая трагедия для верующих, но они не теряли надежды и упорно отправляли письма в ЦК партии в Москву. И случилось чудо – в 1980 году костел на Кальварии наконец-то открывают. Многие историки полагают, что ситуацию спасла Олимпиада-80 и подготовка столицы к футбольным матчам.

Валентина Короткина, экскурсовод:

Праз Мінск як праз транзітную сталіцу, першую савецкую сталіцу, якая сустракала гасцей з Захаду, ехала вельмі шмат прадстаўнікоў дыпмісій, спартсменаў, дэлегацый і гэтак далей. Натуральна, Мінску трэба было вяглядаць паўнавартаснай адкрытай для гасцей савецкай сталіцай. А каталіцкай святыні тут не мелася. Госці з Захаду – гэта шматлікія вернікі. Лісты каму толькі не накіроўвалі. У 50-я лісты шлі ў кабінет Сталіна з Мінска, але не траплялі. І ў часы Хрушчова вельмі шмат разоў накіроўваліся петыцыі, эфекту яны не мелі. Але цуд здарыўся ў 1980 годзе, касцёл стаў першым адчыненым храмам Мінска для каталікоў. І ужо ў 80-я пачаліся аднаўленчыя працы. Пік гэтага адраджэння быў пры настаяцеле Уладзіславе Завальнюку ў пачатку 90-я. І сёння касцёл на Кальварыі адноўлены, але час ад часу таксама шукае сваіх мецэнатаў і сёння, як калісьці пад час узвядзення ў сярэдзіне XIX стагоддзя.

Существует удивительное предание, что это крест с былого костела доминиканов Томаша Аквинского. В крипте храма похоронены художник Ян Дамель и епископ Матеуш Липский.

В архитектуре храма все созвучно неоготике: он однонефный, с прямоугольной апсидой, перекрыт цилиндрическим сводом. Две небольшие часовни, пристроенные к боковым фасадам. Над главным входом в виде стрельчатого портала находится башня-колокольня.

Сегодня костел Воздвижения Святого Креста административно относится к кальварийскому деканату Минско-Могилевской епархии и включен в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.